MasterChef Mert Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte MasterChef Mert’in sarı saçlı hali!
TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı MasterChef yemekleriyle olduğu kadar yarışmacıların hayatlarıyla da dikkat çekiyor. En çok araştırılan yarışmacılardan biri de başarılı tabakları ile yarışmanın en başından beri MasterChef 2021 ana kadroda olmayı başaran Mert Yılmaz oldu. Peki, MasterChef Mert kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte MasterChef Mert Yılmaz'ın sarı saçlı hali...
MasterChef 2021'in dikkat çeken isimlerinden biri olan Mert Yılmaz'ın hayatı, annesinin konuk olarak katılmasıyla birlikte merak konusu oldu. Yarışmanın başlarında sarı saçlı halleriyle çok konuşulan MasterChef Mert'in annesi, tadım yapmadan önce bu konuyla ilgili de konuştu. İşte MasterChef Mert Yılmaz'ın sarı saçlı hali ve hakkında merak edilenler...
"SAÇINI SARIYA BOYATTIKTAN SONRA KÜSMÜŞTÜM"
MasterChef yarışmasına katılırken başlarda sarı saçlı halleriyle tanıdığımız Mert Yılmaz, meğer sarı saçları nedeniyle annesiyle bir süre kırgınlık yaşamış. MasterChef'e tadım yapmak için katılan Mert'in annesi konuyla ilgili, " Baya bir tepki vermiştim, küstük Mert'le..." dedi.
Zaten kısa bir süre sonra MasterChef Mert eski haline dönmüştü. Sempatik tavırları ve saçlarıyla sosyal medyada gündem olan Mert, sonrasında ise saçlarını 3 numaraya kestirmişti.
MASTERCHEF MERT KİMDİR?
Mert Yılmaz, 8 Aralık 1991 tarihinde doğdu ve aslen Bolu Mengenlidir. Renkli karakteri ile herkesin ilgisini çeken MasterChef Mert, yarışmaya Los Angeles’tan katılıyor.
2005 ile 2009 yıllarında Bolu Mengen Aşçılar, Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi’nde lise eğitimini tamamladı. Liseden mezun olduktan sonra 4 sene kadar mesleğini yapmış, sonrasonda sekiz yıl ara vermiş.Los Angeles’tan Türkiye’ye Masterchef yarışması için gelen Mert Yılmaz, seyahat etmeyi ve anlık yaşamayı çok sevdiğini söylüyor.
Ara verdiği süre zarfında birçok yere seyahat etmiş olan Mert, yurt dışı dahil pek çok yerde şeflik yapmıştır.
2005 ile 2009 yıllarında Bolu Mengen Aşçılar, Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi’nde lise eğitimini tamamladı. Liseden mezun olduktan sonra 4 sene kadar mesleğini yapmış, sonrasonda sekiz yıl ara vermiş.Los Angeles’tan Türkiye’ye Masterchef yarışması için gelen Mert Yılmaz, seyahat etmeyi ve anlık yaşamayı çok sevdiğini söylüyor.
Ara verdiği süre zarfında birçok yere seyahat etmiş olan Mert, yurt dışı dahil pek çok yerde şeflik yapmıştır.