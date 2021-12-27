MasterChef Mert kimdir, nereli, kaç yaşında? MasterChef Mert Yılmaz hakkında bilgiler

MASTERCHEF MERT KİMDİR?

Mert Yılmaz, 8 Aralık 1991 tarihinde doğdu ve aslen Bolu Mengenlidir. Renkli karakteri ile herkesin ilgisini çeken MasterChef Mert, yarışmaya Los Angeles’tan katılıyor.



2005 ile 2009 yıllarında Bolu Mengen Aşçılar, Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi’nde lise eğitimini tamamladı. Liseden mezun olduktan sonra 4 sene kadar mesleğini yapmış, sonrasonda sekiz yıl ara vermiş.Los Angeles’tan Türkiye’ye Masterchef yarışması için gelen Mert Yılmaz, seyahat etmeyi ve anlık yaşamayı çok sevdiğini söyledi.