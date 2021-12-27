MasterChef Mert kimdir, nereli, kaç yaşında? MasterChef Mert Yılmaz hakkında bilgiler
MasterChef 2021'nin sonlarına yaklaşırken son altı yarışmacının belirilendiği eleme gecesinde veda eden isim Mert Yılmaz oldu. MasterChef Mert başarılı tabaklarıyla bu sezon izleyenler ve şeflerin beğenisini kazandı. Peki, MAsterChef Mert kimdir, laç yaşında, nereli? İşte MasterChef Mert Yılmaz hakkında merak edilenler...
MasterChef yarışmasında her pazar olduğu gibi eleme gecesi gerçekleştirildi. Gecenin sonunda şeflerden en az puanı alarak elenen kişi MasterChef Mert oldu. Mert Yılmaz'ın elenmesi duygusal anlara sahne olurken, hayatı da merak edildi. MAsterChef kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Mert Yılmaz'ın hayatı...
MASTERCHEF MERT KİMDİR?
Mert Yılmaz, 8 Aralık 1991 tarihinde doğdu ve aslen Bolu Mengenlidir. Renkli karakteri ile herkesin ilgisini çeken MasterChef Mert, yarışmaya Los Angeles’tan katılıyor.
2005 ile 2009 yıllarında Bolu Mengen Aşçılar, Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi’nde lise eğitimini tamamladı. Liseden mezun olduktan sonra 4 sene kadar mesleğini yapmış, sonrasonda sekiz yıl ara vermiş.Los Angeles’tan Türkiye’ye Masterchef yarışması için gelen Mert Yılmaz, seyahat etmeyi ve anlık yaşamayı çok sevdiğini söyledi.
2005 ile 2009 yıllarında Bolu Mengen Aşçılar, Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi’nde lise eğitimini tamamladı. Liseden mezun olduktan sonra 4 sene kadar mesleğini yapmış, sonrasonda sekiz yıl ara vermiş.Los Angeles’tan Türkiye’ye Masterchef yarışması için gelen Mert Yılmaz, seyahat etmeyi ve anlık yaşamayı çok sevdiğini söyledi.