MasterChef MasterClass’ı kim kazandı? 7 Eylül MasterChef Türkiye'nin kazanan ismi ödülü aldı!

Gecenin ikinci etabında ise bu kez Somer Sivrioğlu yarışmacılara tabak sunumu hakkında bilgi verdi. Yarışmacılar öğrendikleri bilgileri uygulamak için bir kez daha önlük giydi. Bu turda da 8 yarışmacıdan Fransız mutfağından Sole Meunière yapmaları istendi. Zorlu yemek için şefler yarışmacılara tam 30 dakika zaman verdi.