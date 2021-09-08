MasterChef MasterClass’ı kim kazandı? 7 Eylül MasterChef Türkiye'nin kazanan ismi ödülü aldı!
MasterChef'te kazanan isim son bölümle beraber netlik kazandı. Heyecanına hız kesmeden devam eden MasterChef Türkiye'nin 7 Eylül tarihinde ekranlara gelen 60. bölümünde Mehmet, Somer ve Danilo Şef'in verdikleri Masterclass eğitimini tamamlayarak en iyi tabağı çıkaran bir yarışmacı gecenin kazananı seçildi. Tabak sunumu, kesim ve ayıklama derslerinin verildiği gecede Burcu ve Eren finale kalırken; birinci olan yarışmacı hediye çeki almaya hak kazandı. Peki, MasterChef'te kim kazandı? İşte, MasterChef Türkiye MasterClass’ı kazanan yarışmacı ve son bölümde yaşananlar.
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MasterChef Türkiye 2021'in 7 Eylül Salı akşamı ekranlara gelen son bölümünde MasterClass heyecanı yaşandı. Tv8 ekranlarında izleyiciler ile buluşan MasterChef’te yarışmacılar, iki turdan oluşan MasterClass eğitimi sonrası öğrendiklerini mutfakta uygulamak için önlük giydi. Mehmet Yalçınkaya şef, kesim ve ayıklama dersi verirken, Somer Şef ise bu zorlu gecede tabak sunumunun inceliklerini anlattı. Fransız mutfağından Sole Meunière yapımı sonrası MasterClass'ı kazanan isim Eren oldu.
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MASTERCLASS ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
MasterChef'te MasterClass gecesinde ilk etapta Mehmet Şef yarışmacılara kesim ve ayıklama dersi verdi. Eğitim sonrası ilk turda yarışmacılardan deniz mahsülleri üçlüsü adında yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. Bu yemek için tam 30 dakika süre tanındı. Süre sonunda şefler yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına baktı. Şeflerin oy birliği ile Dilara, Şükrü, Azize, Burcu, Eren, Emre, Safanur, İbrahim bir sonraki tura geçen yarışmacılar oldu.
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Gecenin ikinci etabında ise bu kez Somer Sivrioğlu yarışmacılara tabak sunumu hakkında bilgi verdi. Yarışmacılar öğrendikleri bilgileri uygulamak için bir kez daha önlük giydi. Bu turda da 8 yarışmacıdan Fransız mutfağından Sole Meunière yapmaları istendi. Zorlu yemek için şefler yarışmacılara tam 30 dakika zaman verdi.
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Süre sonunda şefler yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına baktı. Yeniden yapılan oylama ile Burcu ve Eren son ikiye kaldı. Gecenin sonunda ise MasterClass'ı kazanan Eren oldu.
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MASTERCLASS ÖDÜLÜ NE OLDU?
İki turun ardından deniz mahsulleri ve Fransız mutfağından Sole Meunière yemekleri ile hünerlerini gösteren isim Eren seçildi. Eren hediye çeki kazanma hakkı elde etti.