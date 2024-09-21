Gecenin sonunda ise bu defa Mehmet Şef' sunum ve tabaklama konusundaki tecrübelerini yarışmacılara aktardı. Tabaklama ve sunum yapmanın inceliklerini öğrenen yarışmacılar bu kez son defa mutfağa girdi. Heyecan dolu gecenin sonunda Masterclass ödülünü Onur kazandı.