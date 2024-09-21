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MasterChef MasterClass'ı kim kazandı 20 Eylül 2024? Son bölümde MasterChef ödülü kim aldı? Bonfile, risotto ve balık yemeğini en iyi yapan isim belli oldu! İşte ödülün sahibi!

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#Masterchef Kim Kazandı#Yarışma#Masterchef Masterclass Ödülü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2024 02:28

MasterChef ödül oyununu kim kazandı, kıran kırana geçen yarışın sonunda netlik kazandı. Yeni sezon heyecanı ile ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin 20 Eylül Cuma akşamı yayınlanan son bölümünde, yarışmacılar MasterClass eğitiminden geçti. Danilo, Mehmet ve Şomer Şef'in risotto, balık ve et pişirmenin inceliklerini anlattığı gecenin sonunda, en iyi pişirme tekniğini yapan bir isim Somer Şef'in restoranında Japon Şeflerle yapılacak olan Türk Mutfağı gecesine katılma hakkı elde etti. Peki, dün gece Peki, MasterChef MasterClass’ı kim kazandı, kim birinci oldu? İşte, 20 Eylül Cuma MasterChef Masterclass ödülünü kazanan isim.