MasterChef Türkiye 2024 sezonunun ilk Masterclass heyecanı dün gece yaşandı. TV8'de seyirci karşısına çıkan MasterChef'in 21 Eylül Cuma günü yayınlanan son bölümünde, dokunulmazlık oyunları sonrası yarışmacılara Masterclass eğitimi verildi. Danilo Şef'in risotto, Somer Şef'in et ve balık, Mehmet Şef'in ise sunum tabaklama teknikleri konusunda eğitim vermesinin ardından, aynı yemekleri yarışmacıların uygulamaları istendi. Gecenin sonunda ise Onur Masterclass ödülünü kazandı. Peki, MasterChef Türkiye ödül oyununu kim kazandı? İşte, son bölümde yaşananlar.