MasterChef kim kazandı, önlüğü kim aldı? Rıfat ve Batuhan finale kaldı... İşte 17 Haziran MasterChef All Star kadrosuna giren 4. yarışmacı!

Ana kadro yarışmacı elemelerine tüm hızıyla devam eden MasterChef All Star'da 4. önlüğü kazanan isim netleşti. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de cumartesi akşamı yarışmacı adayları final eleme turunda bir kez daha karşılaştı. Zorlu turun ilk etabında kazanan yarışmacılar Faruk Batuhan, Rıfat, Orhan, Batuhan, Mehmet, Bahri oldu. Yaratıcı tabak etabında ise finale Rıfat ve Batuhan kaldı. Gecenin sonunda şeflerin kararı ile MasterChef All Star kadrosuna Batuhan girdi. Peki, MasterChef kadrosuna kim girdi, kim kazandı? İşte, MasterChef'te 4. önlüğü kazanan yarışmacı.