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MasterChef kim kazandı, önlüğü kim aldı? Rıfat ve Batuhan finale kaldı... İşte 17 Haziran MasterChef All Star kadrosuna giren 4. yarışmacı!

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#Masterchef#Yarışma#Televizyon
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2023 02:24

MasterChef ana kadroya giren 4. yarışmacı dün gece belli oldu. Yeni sezon heyecanı başlayan MasterChef All Star'ın 17 Haziran tarihli son bölümünde, 2018-2019 yılı yarışmacıları ana kadroya girebilmek için ikili etapta mücadele verdi. Danilo, Mehmet ve konuk jüri Yılmaz Öztürk'ün istedikleri yemekleri rakiplerinden daha başarılı yapan bir yarışmacı MasterChef All Star ana kadrosuna girerek, 4. önlüğü kazandı. Heyecan dolu geceye Kıvanç'ın yarışmayı bırakması damga vurdu. Gecenin yemekleri ise duvaklı pilav ve mantar ile yaratıcı tabak oldu. Peki, MasterChef'te kadroya kim girdi ve kazanan kim oldu? İşte, dün gecenin birincisi.

1/5MasterChef kim kazandı, önlüğü kim aldı Rıfat ve Batuhan finale kaldı... İşte 17 Haziran MasterChef All Star kadrosuna giren 4. yarışmacı

Ana kadro yarışmacı elemelerine tüm hızıyla devam eden MasterChef All Star'da 4. önlüğü kazanan isim netleşti. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de cumartesi akşamı yarışmacı adayları final eleme turunda bir kez daha karşılaştı. Zorlu turun ilk etabında kazanan yarışmacılar Faruk Batuhan, Rıfat, Orhan, Batuhan, Mehmet, Bahri oldu. Yaratıcı tabak etabında ise finale Rıfat ve Batuhan kaldı. Gecenin sonunda şeflerin kararı ile MasterChef All Star kadrosuna Batuhan girdi. Peki, MasterChef kadrosuna kim girdi, kim kazandı? İşte, MasterChef'te 4. önlüğü kazanan yarışmacı.

2/5MASTERCHEFTE İLK TURDA KİMLER KAZANDI

MASTERCHEF'TE İLK TURDA KİMLER KAZANDI?

Yeni sezon ikinci bölümle dün gece yayınlanan MasterChef All Star ilk etabında 2018-2019 yılı yarışmacıları duvaklı pilav için önlük giydi. Bu etapta Mehmet, Danilo ve Şef Yılmaz Öztürk yarışmacılara tam 50 dakika süre verdi.

3/5MasterChef kim kazandı, önlüğü kim aldı Rıfat ve Batuhan finale kaldı... İşte 17 Haziran MasterChef All Star kadrosuna giren 4. yarışmacı

Şeflerin verdikleri süre sonunda yapılan değerlendirme ile turu geçen isimler Faruk Batuhan, Rıfat, Orhan, Batuhan, Mehmet, Bahri oldu.

4/5MASTERCHEF ANA KADROSUNA KİM GİRDİ

MASTERCHEF ANA KADROSUNA KİM GİRDİ?

Gecenin yaratıcılık etabında ise bu kez şefler yarışmacılara beş çeşit mantar verdi. Bu mantarlar, İstiridye mantarı, Cincile Mantarı, Shiitake mantarı, Kestane mantarı ve mıh tepesi mantarı oldu. Süre ise tam 45 dakika olarak belirlendi.

5/5MasterChef kim kazandı, önlüğü kim aldı Rıfat ve Batuhan finale kaldı... İşte 17 Haziran MasterChef All Star kadrosuna giren 4. yarışmacı

Süre sonunda yemeklerin tadına bakan şefler başarılı olan yarışmacıları öne çağırdı. Finale ise Rıfat ve Batuhan kaldı. Şeflerin ortak kararı ile MasterChef ana kadrosuna Batuhan girdi.

Hafta boyunca ana kadroya giren yarışmacılar Güzide, Suna ve Eda olmuştu.

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#Masterchef#Yarışma#Televizyon