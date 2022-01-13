MasterChef kim kazandı, kim elendi? Tahsin ve Hasan arasında büyük çekişme! İşte 12 Ocak MasterChef Türkiye birincisi
MasterChef'te kim kazandı, sorusu Tahsin ve Hasan arasındaki mücadele sonrası yanıt buldu. Cuma akşamı büyük final ile şampiyonun belli olacağı fenomen yarışma programı MasterChef'in ekranlara gelen 12 Ocak tarihli 156. bölümünde, Tahsin ve Hasan finale kalabilmek için üç aşamalı eleme oyununda adeta zamanla yarıştı. Heyecan dolu gecede ilk etapta Hasan yine 22 ile birinci olurken, tatlı yapılı ile gerçekleşen son turda günün en fazla puanını alan yarışmacı, Eren'in rakibi olarak adını MasterChef finaline yazdırdı. Diğer yarışmacı ile hayallerine veda etti. Peki, MasterChef'te Eren ile mücadele edecek olan MasterChef ikinci finalisti kim oldu? İşte, MasterChef finalistleri ve son bölümde yaşananlar.
MasterChef'te finalist kim oldu ve kim elendi soruları, çarşamba akşamı heyecan dolu bölümle beraber netleşti. Tv8 ekranlarında yayınlanan ve 6 aylık maceranın sonuna gelen MasterChef Türkiye'nin son bölümünde üç aşamalı düello oyununda Tahsin ve Eren karşı karşıya geldi. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'ten en yüksek puanı alarak üç etabı da birinci tamamlayan Hasan gecenin birincisi olarak finalist oldu. Tahsin ise yarı finalde elenerek şampiyonluk hayallerine veda etti.
MASTERCHEF 1. ve 2. TURDA KİM KAZANDI?
Heyecan dolu gecede şefler yarışmacılardan günün konsepti olan beyaza uygun başlangıç, ana yemek ve tatlı yapmalarını istedi. MasterChef'te finalisti belirleyecek olan ilk turda yarışmacılar başlangıç için mutfağa girerek kendi reçeteleri ile yemeklerini hazırladı. Süre sonunda şeflerin yaptığı değerlendirme ile Hasan 22 puan alırken, Tahsin ise 20 puan topladı.
İkinci etapta ise bu kez yarışmacılar ana yemeği yapmak için önlük giydi. Bu turda da yarışmacılar kendi özel tariflerini rakibinden daha iyi yapmaya çalıştı. Kıran kırana geçen turun sonunda şeflerin yaptığı puanlama ile Hasan yine 22, Tahsin ise 21 puan aldı. Bu sonuçla Hasan ilk iki turu da birinci tamamladı.
Şeflerin verdiği puanlara göre iki yarışmacı da finale oldukça yaklaştı. Tatlı değerlendirmesinde Danilo Şef iki yarışmacıya da 10'ar puan verirken, Somer ve Mehmet Şef de 9'ar puan verdi. Üç etabın da toplamı sonucunda Hasan 72 Tahsin 69 puana ulaştı. Hasan MasterChef'te ilk finalist olurken, Tahsin yarışmaya veda etti. Tahsin'in duygusal vedası Somer Şef'e duygusal anlar yaşattı.
MASTERCHEF TAHSİN KİMDİR?
15 Haziran 1997 tarihinde Kocaeli'de doğan Tahsin Küçük, 23 yaşında ve aslen Trabzonlu. 7 yıldır İstanbul'da hayatını sürdüren Tahsin yemek yapmanın yanı sıra birçok dans türüyle de ilgileniyor. 10 yaşından beri mutfakla iç içe olan yarışmacı Okan Üniversitesi Gastronomi bölümünden 2019 yılında mezun olmuştur.
Ulu Gazi İlköğretim okulunu bitirdikten sonra liseyi de Yunus Emer Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde tamamlayan Küçük, 13 yaşında mutfağa bulaşıkçı olarak girdi. 2015 yılında Ver Fırına isimli yarışma programına katıldı. Üniversite yıllarında da pek çok yarışmaya katılarak derece elde ettiğini belirten MasterChef Tahsin ürk televizyonlarında bulunan gündüz kuşağı yemek programlarında da yemek editörü olarak görev yaptığını ifade ediyor. İstanbul'da iki şubesi olan hamburger restoranı bulunan MasterChef Tahsin asma yaprağında tekir balığı yemeği ile final turundan yükselerek MasterChef Türkiye kadrosuna seçilmişti.
Ulu Gazi İlköğretim okulunu bitirdikten sonra liseyi de Yunus Emer Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde tamamlayan Küçük, 13 yaşında mutfağa bulaşıkçı olarak girdi. 2015 yılında Ver Fırına isimli yarışma programına katıldı. Üniversite yıllarında da pek çok yarışmaya katılarak derece elde ettiğini belirten MasterChef Tahsin ürk televizyonlarında bulunan gündüz kuşağı yemek programlarında da yemek editörü olarak görev yaptığını ifade ediyor. İstanbul'da iki şubesi olan hamburger restoranı bulunan MasterChef Tahsin asma yaprağında tekir balığı yemeği ile final turundan yükselerek MasterChef Türkiye kadrosuna seçilmişti.