MasterChef kim kazandı, kim elendi? Tahsin ve Hasan arasında büyük çekişme! İşte 12 Ocak MasterChef Türkiye birincisi

MASTERCHEF TAHSİN KİMDİR?

15 Haziran 1997 tarihinde Kocaeli'de doğan Tahsin Küçük, 23 yaşında ve aslen Trabzonlu. 7 yıldır İstanbul'da hayatını sürdüren Tahsin yemek yapmanın yanı sıra birçok dans türüyle de ilgileniyor. 10 yaşından beri mutfakla iç içe olan yarışmacı Okan Üniversitesi Gastronomi bölümünden 2019 yılında mezun olmuştur.



Ulu Gazi İlköğretim okulunu bitirdikten sonra liseyi de Yunus Emer Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde tamamlayan Küçük, 13 yaşında mutfağa bulaşıkçı olarak girdi. 2015 yılında Ver Fırına isimli yarışma programına katıldı. Üniversite yıllarında da pek çok yarışmaya katılarak derece elde ettiğini belirten MasterChef Tahsin ürk televizyonlarında bulunan gündüz kuşağı yemek programlarında da yemek editörü olarak görev yaptığını ifade ediyor. İstanbul'da iki şubesi olan hamburger restoranı bulunan MasterChef Tahsin asma yaprağında tekir balığı yemeği ile final turundan yükselerek MasterChef Türkiye kadrosuna seçilmişti.