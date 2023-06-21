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MASTERCHEF KİM KAZANDI 20 Haziran? Dün akşam MasterChef'te ana kadroya kim girdi? Tanya ve Sefa finale kaldı! İşte MasterChef All Star 6. yarışmacısı olan isim!

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Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2023 01:44

MasterChef 6. yarışmacı, dün geceki mücadele sonrası netlik kazandı. All Star heyecanının başladığı MasterChef'in 20 Haziran tarihli son bölümünde, 2019-2020 yılı yarışmacıları ana kadroya girmek için iki aşamalı etapta karşılaştı. Danilo, Mehmet ve Ömür Şef'in ilk turda istediği yüksük çorbasını en iyi yapan yarışmacılar yaratıcılık etabına yükseldi. Gecenin yaratıcılık turunda ise ana malzemeler acı biber ve tuzla tatlı yemeği oldu. MasterChef All Star ana kadro elemelerinin ikinci haftasının ilk bölümünde finale ise Sefa ve Tanya kaldı. Peki, MasterChef'te kadroya kim girdi ve kazanan kim oldu? İşte, MasterChef All Star kadrosuna giren 6. yarışmacı ve son bölümde yaşananlar.

1/7MASTERCHEF KİM KAZANDI 20 Haziran Dün akşam MasterChefte ana kadroya kim girdi Tanya ve Sefa finale kaldı İşte MasterChef All Star 6. yarışmacısı olan isim

MasterChef All Star'da kim kazandı? sorusu yanıtını buldu. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin salı akşamı yayınlanan son bölümünde yarışmacı adayları final eleme turunda karşılaştı. Geçen hafta 5 yarışmacının kadroya girdiği yarışmada, bu kez 2019 2020 yılı yarışmacıları tezgah başına geçti. Zorlu turun ilk etabında yüksük çorbasını en iyi yaparak yaratıcılık turuna çıkan yarışmacılar Tanya, Esra, Ayyüce, Sefa, Eray, Berk, Ebru oldu. İkinci turda ise finale Tanya ve Sefa kaldı. Şeflerin ortak kararı ile ana kadroya girerek MasterChef 6. yarışmacı seçilen isim Sefa oldu. Peki, MasterChef kadrosuna kim girdi, kim kazandı? İşte, MasterChef All Star yarışmacıları.

2/7MASTERCHEFTE İLK TURDA KİMLER KAZANDI

MASTERCHEF'TE İLK TURDA KİMLER KAZANDI?

Yeni sezona hızlı bir başlangıç yapan MasterChef All Star'da ikinci hafta ana kadro seçimi devam etti. Bu kez 2019 2020 yılı yarışmacıları mücadele verdi. İlk etapta şefler yarışmacılardan yüksük çorbası istedi. Verilen süre ise tam 50 dakika oldu. Berk çift tadım yaptığı için yemeğine yeniden başladı.

3/7MASTERCHEF KİM KAZANDI 20 Haziran Dün akşam MasterChefte ana kadroya kim girdi Tanya ve Sefa finale kaldı İşte MasterChef All Star 6. yarışmacısı olan isim

Şeflerin verdikleri süre sonunda yapılan tabak değerlendirmesi ile ikinci tura çıkan isimler Tanya, Esra, Ayyüce, Sefa, Eray, Berk, Ebru oldu.

4/7MASTERCHEF ANA KADROSUNA KİM GİRDİ

MASTERCHEF ANA KADROSUNA KİM GİRDİ?

Gecenin ikinci ve son turunda ise şefler yarışmacılardan, acı biber ve tuz ana ürünleri yaratıcı yemek hazırlamalarını istedi. Yapılacak yemek ise tatlı olarak belirlendi. Bu turun süresi 45 dakika oldu.

5/7MASTERCHEF KİM KAZANDI 20 Haziran Dün akşam MasterChefte ana kadroya kim girdi Tanya ve Sefa finale kaldı İşte MasterChef All Star 6. yarışmacısı olan isim

Süre sonunda yemeklerin tadına bakan şefler başarılı olan yarışmacıları öne çağırdı. Finale ise Sefa, Tanya ve Esra kaldı. Şeflerin yaptıkları değerlendirme ile MasterChef ana kadrosuna girerek 6. yarışmacı olan isim Sefa oldu.

6/7MASTERCHEF ALL STAR YARIŞMACILARI KİMLER

MASTERCHEF ALL STAR YARIŞMACILARI KİMLER?

Hafta boyunca gerçekleşen eleme turları ile ana kadroya giren isimler; Güzide, Suna, Eda ve Batuhan olmuştu. Son olarak kadroya Sefa girdi.

7/7MASTERCHEF KİM KAZANDI 20 Haziran Dün akşam MasterChefte ana kadroya kim girdi Tanya ve Sefa finale kaldı İşte MasterChef All Star 6. yarışmacısı olan isim

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