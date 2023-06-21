MASTERCHEF KİM KAZANDI 20 Haziran? Dün akşam MasterChef'te ana kadroya kim girdi? Tanya ve Sefa finale kaldı! İşte MasterChef All Star 6. yarışmacısı olan isim!

MasterChef All Star'da kim kazandı? sorusu yanıtını buldu. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin salı akşamı yayınlanan son bölümünde yarışmacı adayları final eleme turunda karşılaştı. Geçen hafta 5 yarışmacının kadroya girdiği yarışmada, bu kez 2019 2020 yılı yarışmacıları tezgah başına geçti. Zorlu turun ilk etabında yüksük çorbasını en iyi yaparak yaratıcılık turuna çıkan yarışmacılar Tanya, Esra, Ayyüce, Sefa, Eray, Berk, Ebru oldu. İkinci turda ise finale Tanya ve Sefa kaldı. Şeflerin ortak kararı ile ana kadroya girerek MasterChef 6. yarışmacı seçilen isim Sefa oldu. Peki, MasterChef kadrosuna kim girdi, kim kazandı? İşte, MasterChef All Star yarışmacıları.