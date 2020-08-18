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Haber Giriş: 18 Ağustos 2020 - 00:18,

MasterChef kim kazandı? 17 Ağustos MasterChef Türkiye 2020 takım kaptanları ve kurulan yeni takımlar

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 16 kişilik kadronun kurulmasının ardından MasterChef'te başlayan yeni dönemde ilk olarak kaptanlık oyunu mücadelesi yaşandı. Somer, Mehmet ve Danilo Şef'in istedikleri tulumba tatlısını en kısa sürede ve en lezzetli şekilde sunan bir isim MasterChef kaptanı olarak, takımları kurma şansı elde etti. MasterChef'in 17 Ağustos akşamı yayınlanan 28. bölümde gecenin kazananı rakiplerinden bir adım önde yarışma macerasına başladı. İşte, MasterChef kaptanları ve kurulan yeni takımlar.

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TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 17 Ağustos Pazartesi akşamı 28. bölümü ile ekranlara geldi. Heyecanla takip edilen yarışmanın son bölümünde şefler yarışmacılardan tuluma tatlısı istedi. Kaptanlık yarışının oynandığı oyunda tabak çıkarabilen 9 yarışmadan son üçe kalanlar Berk, Tanya ve Serhat oldu. 3 yarışmacı arasından birinci seçilen Tanya mavi takıma kaptan olurken, rakip takımın kaptanını da seçti.

2MASTERHEFTE KİM KAZANDI
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MASTERHEF'TE KİM KAZANDI?

MasterChef'in yeni bölümünde şefler yarışmacılardan, 45 dakikada 25 adet tulumba tatlısı yapmaları istendi. Bu turda oldukça zorlanan yarışmacılardan bazıları tabak bile çıkaramadı. Bu isimler, Ebru, Barbaros, Sedat, Ayyüce, Furkan, Uğur, Duygu oldu.

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Yemeğini yetiştirebilen 9 yarışmadan üç isim ise şefler tarafından belirlendi. En iyi tulumba tatlısını yaparak seçilen isimler Berk, Tanya ve Serhat oldu. Yapılan oylama ile Tanya bu gecenin kazananı olarak MasteChef kaptanlık oyununu kazandı.

Mavi takımın kaptanı olan Tanya, rakip takıma yani kırmızı takıma Ayyüce'yi kaptan olarak seçti.

4MASTERCHEFİN İLK TAKIMLARI KURULDU
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MASTERCHEF'İN İLK TAKIMLARI KURULDU

Takım kaptanlarının seçilmesinin ardından MasterChef 17 Ağustos tarihli bölümünde takımlar kuruldu.

Mavi takım kaptanı olan Tanya kendi takımına, Emir, Berk, Esra, Ebru, Eray, Özgül, Gülşah'ı seçti.

Kırmızı takıma seçilen Ayyüce ise, Serhat, Barbaros, Duygu, Uğur, Furkan, Sedat, Celal'i takımına aldı.

5MASTERCHEF 2020 YARIŞMACILARI BELLİ OLDU
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MASTERCHEF 2020 YARIŞMACILARI BELLİ OLDU

MasterChef'te yapılan turların ardından 16 kişilik kadro belli oldu. İşte MasterChef Türkiye'de son 16'ya kalan yarışmacılar şunlar oldu;

Serhat, Duygu, Özgül, Emir, Ayyüce, Sedat, Esra, Furkan, Barbaros, Tanya, Berk, Eray, Uğur, Celal, Gülşah, Ebru.

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