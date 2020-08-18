MasterChef kim kazandı? 17 Ağustos MasterChef Türkiye 2020 takım kaptanları ve kurulan yeni takımlar

Yemeğini yetiştirebilen 9 yarışmadan üç isim ise şefler tarafından belirlendi. En iyi tulumba tatlısını yaparak seçilen isimler Berk, Tanya ve Serhat oldu. Yapılan oylama ile Tanya bu gecenin kazananı olarak MasteChef kaptanlık oyununu kazandı.



Mavi takımın kaptanı olan Tanya, rakip takıma yani kırmızı takıma Ayyüce'yi kaptan olarak seçti.