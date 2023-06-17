MasterChef All Star'da ana kadroya giren son isim belli oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 16 Haziran tarihli son bölümünde yarışmacı adayları final eleme turunda bir kez daha karşılaştı. Zorlu turun ilk etabında Yılmaz Şef'in 'Akdeniz Tabağı'nı en iyi yaparak yaratıcılık turuna çıkan isimler Eda, Hakan, Faruk Batuhan, Rıfat, Kıvanç oldu. İkinci turda ise finale Rıfat ve Eda kalırken, önlüğü Eda aldı. Peki, MasterChef kadrosuna kim girdi, kim kazandı? İşte, MasterChef All Star ana kadrosuna giren 3. son yarışmacı.