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MASTERCHEF KİM KAZANDI 16 Haziran? MasterChef 3. önlüğü kim aldı, ana kadroya kim girdi? Rıfat ve Eda finale kaldı! İşte dün gece MasterChef All Star kadrosuna giren son yarışmacı!

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#Masterchef#Yarışma#Masterchef All Star Kim Kazandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2023 02:37

MasterChef'te 3. önlüğü kim aldı? sorusunun cevabı dün akşam yayınlanan bölümün ardından netlik kazandı. All Star sezonu ile ekranlara hızlı bir başlangıç yapan MasterChef'in 16 Haziran tarihinde yayınlanan 3. son bölümünde, 2018-2019 yılı yarışmacıları ana kadroya girebilmek için ikili etapta mücadele verdi. Danilo, Mehmet ve Yılmaz Şef'in ilk turda istediği 'Akdeniz Tabağı'nı en iyi yapan yarışmacılar yaratıcılık etabına yükseldi. Gecenin yaratıcılık turunda ise ana malzemeler sarımsak ve salça oldu. Peki, MasterChef'te kadroya kim girdi ve kazanan kim oldu? İşte, MasterChef All Star kadrosuna giren 3. yarışmacı ve son bölümde yaşananlar.

1/5MASTERCHEF KİM KAZANDI 16 Haziran MasterChef 3. önlüğü kim aldı, ana kadroya kim girdi Rıfat ve Eda finale kaldı İşte dün gece MasterChef All Star kadrosuna giren son yarışmacı

MasterChef All Star'da ana kadroya giren son isim belli oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 16 Haziran tarihli son bölümünde yarışmacı adayları final eleme turunda bir kez daha karşılaştı. Zorlu turun ilk etabında Yılmaz Şef'in 'Akdeniz Tabağı'nı en iyi yaparak yaratıcılık turuna çıkan isimler Eda, Hakan, Faruk Batuhan, Rıfat, Kıvanç oldu. İkinci turda ise finale Rıfat ve Eda kalırken, önlüğü Eda aldı. Peki, MasterChef kadrosuna kim girdi, kim kazandı? İşte, MasterChef All Star ana kadrosuna giren 3. son yarışmacı.

2/5MASTERCHEFTE İLK TURDA KİMLER KAZANDI

MASTERCHEF'TE İLK TURDA KİMLER KAZANDI?

Yeni sezon üçüncü bölümle dün gece yayınlanan MasterChef All Star ilk etabında 2018-2019 yılı yarışmacıları Yılmaz Şef'in Akdeniz Tabağı için mücadele verdi. Bu etapta Mehmet, Danilo ve Şef Yılmaz Öztürk yarışmacılara tam 1 saat süre verdi.

3/5MASTERCHEF KİM KAZANDI 16 Haziran MasterChef 3. önlüğü kim aldı, ana kadroya kim girdi Rıfat ve Eda finale kaldı İşte dün gece MasterChef All Star kadrosuna giren son yarışmacı

Şeflerin verdikleri süre sonunda yapılan tabak değerlendirmesi ile ikinci tura çıkan isimler Eda, Hakan, Faruk Batuhan, Rıfat, Kıvanç oldu. Öte yandan şefler, süre bittikten sonra tabağına dokunduğu için Orhan'ın tabağını geçersiz saydı.

4/5MASTERCHEF ANA KADROSUNA KİM GİRDİ

MASTERCHEF ANA KADROSUNA KİM GİRDİ?

Gecenin ikinci ve son etabında ise şefler bu kez yarışmacı adaylarından sarımsak ve salça ile yaratıcı yemek hazırlamalarını istedi. Şefler bu turda yarışmacılara verdikleri süreyi açıkladı.

5/5MASTERCHEF KİM KAZANDI 16 Haziran MasterChef 3. önlüğü kim aldı, ana kadroya kim girdi Rıfat ve Eda finale kaldı İşte dün gece MasterChef All Star kadrosuna giren son yarışmacı

Süre sonunda yemeklerin tadına bakan şefler başarılı olan yarışmacıları öne çağırdı. Finale ise Rıfat ve Eda kaldı. Rakiplerinden daha başarılı Yemek yapan Eda MasterChef'te 3. önlüğü kaldı. MasterChef All Star kadrosuna önceki günler Güzide ve Suna girmişti.

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