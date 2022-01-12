MasterChef kim kazandı, 1. finalist kim seçildi? En yüksek ve en az puanı alan belli oldu! İşte 11 Ocak MasterChef finalisti

MasterChef'te ilk finalist ve gecenin kazananı rekabet dolu anların yaşandığı salı gecesi belli oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgi gören MasterChef Türkiye'nin 11 Ocak tarihli son bölümünde Hasan, Tahsin ve Eren final koltuğunu garantilemek için mutfakta adeta zamanla yarıştı. 3 yarışmacının kıran kırana yarıştığı gecede en yüksek puanı alan isim Eren oldu. Gecenin ikincisi Hasan olurken, en az puanı alan Tahsin sonuncu olarak yer aldı.