MasterChef kim kazandı, 1. finalist kim seçildi? En yüksek ve en az puanı alan belli oldu! İşte 11 Ocak MasterChef finalisti
MasterChef'te finalist kim oldu? sorusu final haftasına giren MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yanıt buldu. Aylar süren mücadelenin sonuna gelen MasterChef'in 11 Ocak tarihinde seyirci karşısına çıkan 155. bölümde Tahsin, Eren ve Hasan üçlü etaplarda gecenin en iyi yemeğini çıkarmak için mücadele verdi. Heyecan dolu gecede ilk oyununu Hasan birinci olarak tamamlarken, tatlı oyunu etabının sonunda Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in puanları ile günü birinci tamamlayan isim MasterChef'te ilk finalist oldu. İşte, MasterChef'te 1. finalist olmayı garantileyen kazanan yarışmacı ve son bölümde yaşananlar.
MasterChef'te ilk finalist ve gecenin kazananı rekabet dolu anların yaşandığı salı gecesi belli oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgi gören MasterChef Türkiye'nin 11 Ocak tarihli son bölümünde Hasan, Tahsin ve Eren final koltuğunu garantilemek için mutfakta adeta zamanla yarıştı. 3 yarışmacının kıran kırana yarıştığı gecede en yüksek puanı alan isim Eren oldu. Gecenin ikincisi Hasan olurken, en az puanı alan Tahsin sonuncu olarak yer aldı.
MASTERCHEF 1. VE 2. TURDA KİM KAZANDI?
Final heyecanının başladığı yarışmada MasterChef'te 1. finalisti belirleyecek olan ilk turda yarışmacılar soğuk başlangıç karşı karşıya geldi. Bu etap için şefler yarışmacılara verdikleri süreyi açıkladı. Yarışmacıları şampiyonluk yoluna götürecek olan kritik gecede süre bitiminde şefler yemeklerin tadına baktı. Danilo, Somer, Mehmet Şef tarafından değerlendirilen yemeklere puanlar verildi. İlk oyun sonunda şeflerin verdikleri toplam puan sonucu Tahsin 17, Hasan 24, Eren 25 puan aldı. İlk oyunu bu sonuçla Eren birinci olarak tamamladı.
İkinci etapta ise bu defa 3 yarışmacı ana yemek yapmak için tezgah başına geçti. Şefler ikinci turda yarışmacılardan yaratıcı ana yemek yapmalarını istedi. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in verdiği süre sonunda yarışmacılar hazırladıkları yemekleri servis etti. İkinci tur sonunda Hasan 23, Eren 22, Tahsin 19 puan aldı. Toplamda Tahsin 36, Eren 47, Hasan 47 puan aldı.
Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in verdiği puan sonuçlarına göre 74 puan toplayan Eren, MasterChef'in ilk finalisti oldu. Hasan 68 puanla ikinci olurken Tahsin 61 puan alabildi. Hasan ve Tahsin arasında çarşamba akşamı yapılacak düello sonunda bir isim yarışmaya veda edecek. En yüksek puanı alan yarışmacı ise 2. finalist olacak.
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MasterChef Türkiye'de son finalist kim olacak? İşte yeni bölüm tanıtımı... @chefyalcinkaya @Danilo_Zanna @somersivrioglu #MasterChefTürkiye #MasterChef #TV8 pic.twitter.com/N9zdGckwnI— MasterChef Türkiye (@TvMasterchef) January 11, 2022