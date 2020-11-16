MasterChef kim elendi, kim gitti? 15 Kasım MasterChef'ten elenen isim şefleri şaşırttı... İşte MasterChef 'e veda eden o isim
MasterChef'te kim elendi? Eleme gecesiyle ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin 15 Kasım tarihli 100. bölümünde Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in verdiği menüyü en iyi hazırlayan 2 isim eleme potasından sıyrılırken, gecenin sonunda en başarısız yemeği yapan yarışmacı ise MasterChef 2020'ye veda etti. Dokunulmazlık oyununda haftanın üçüncü eleme adayı olan Esra'nın gözyaşlarına boğulması eleme gecesine damga vuran anlardan oldu. Eleme oyununda Eray birinci olurken Esra ve Barbaros finale kaldı. Veda eden isim şefleri bile şaşırttı. İşte, MasterChef elenen yarışmacı ve son bölümde yaşananlar.
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MasterChef Türkiye'nin 15 Kasım akşamı yayınlanan bölümünde dokunulmazlık ve eleme heyecanı yaşandı. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te ilk etapta yarışmacılar dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Eray ve Barbaros'un eleme potasında olduğu haftada, dokunulmazlık oyununda yarışmacılar Karadeniz mutfağını çeşitlerini hazırlamak için yarıştı. Dokunulmazlığı kaybeden mavi takımda Esra üçüncü aday olurken, bireysel dokunulmazlığı Serhat kazandı. Gecenin sonunda Barbaros'la finale kalan Esra elenerek yarışma macerasını tamamladı.
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MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef Türkiye'nin eleme gecesinde final anında Eray, Barbaros ve Esra karşı karşıya geldi. Yarışmacılar Danilo şefin imza tabağı polan ruby hazırlamak için mücadele verdi. Final bölümünde potadan kurtulan ilk isim Eray oldu. MasterChef'e veda eden isim şeflerin yaptığı oylama sonrası Esra oldu. Eleme potasından sıyrılan Barbaros ve Eray bir hafta daha MasterChef'te kalmayı garantiledi.
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Pazar akşamı ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin eleme gecesinde ilk olarak kırmızı ve mavi takım yeni bir dokunulmazlık oyununda karşılaştı. Bu turda Günün menüsü Karadeniz mutfağı olarak belirlendi.
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Şeflerin yarışmacılara yapılması için 45 dakika süre verilen menüde, sarambula, siron, hamsili köfte, hamsikoli, pepeçura hazırladı.
Dokunulmazlık oyunun sonunda yapılan yemeklerin tadına bakan şefler kazanan takımın kırmızı takım olduğunu duyurdu.
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MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
Mavi takım yarışmacıları dokunulmazlıpı kaybetmelerinin ardından bireysel dokunulmazlık için yeniden mutfağa girdi. Mehmet şefin özel tarifi ile Surf and Turf yemeği için yarışmacılara verilen sürenin ardından şefler yarışmacıların yemeklerinin tadına baktı ve bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Serhat oldu. Serhat böylece MasterChef'te bir haftayı daha garantiledi.
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ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?
Bu hafta MasterChef'te birinci dokunulmazlık oyununda Barbaros elem potasında girmişti. Cumartesi akşamı oynanan ikinci dokunulmazlık oyununda ise eleme adayı Eray olmuştu. Eleme heyecanının yaşandığı son bölümde ise Mavi takımda eleme adayı yapılan oylama sonrası Esra olarak belirlendi.
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MASTERCHEF ESRA KİMDİR?
MasterChef 2020’de yarışan Esra Tokelli ev hanımı. Tokelli geçimini dışarıdan aldığı yemek siparişleri ile sağlıyor. 41 yaşında olan yarışmacı İstanbul doğumlu. MasterChef Esra’nın 24 yaşında bir oğlu bulunuyor.
Tokelli daha önce Seda Sayan’ın sunduğu Yemekteyiz yarışmasında da yarışmış ve birinci olmuş.