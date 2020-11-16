Televizyon Haber Giriş: 16 Kasım 2020 - 01:14 | 16 Kasım 2020 - 01:14

MasterChef kim elendi, kim gitti? 15 Kasım MasterChef'ten elenen isim şefleri şaşırttı... İşte MasterChef 'e veda eden o isim

MasterChef'te kim elendi? Eleme gecesiyle ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin 15 Kasım tarihli 100. bölümünde Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in verdiği menüyü en iyi hazırlayan 2 isim eleme potasından sıyrılırken, gecenin sonunda en başarısız yemeği yapan yarışmacı ise MasterChef 2020'ye veda etti. Dokunulmazlık oyununda haftanın üçüncü eleme adayı olan Esra'nın gözyaşlarına boğulması eleme gecesine damga vuran anlardan oldu. Eleme oyununda Eray birinci olurken Esra ve Barbaros finale kaldı. Veda eden isim şefleri bile şaşırttı. İşte, MasterChef elenen yarışmacı ve son bölümde yaşananlar.