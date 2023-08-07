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MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2023? 6 Ağustos Pazar MasterChef’ten elenen isim Berker mi Mert mi oldu? Yerine gelen yarışmacı sosyal medyaya damga vurdu!

Güncelleme Tarihi:

#Masterchef Kim Elendi#Masterchef Kim Gitti#Masterchef Son Bölüm
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2023 02:19

MasterChef'ten elenen isim 6 Ağustos Pazar akşamı belli oldu. All Star sezonu ile ekranlara hızlı bir başlangıç yapan MasterChef All Star'ın dün gece yayınlanan 49. son bölümünde, eleme potasında yer alan Mert, Tanya, Eda, Esra, Berker, Çağatay ve Eray ilk turda yıldız anason ve anjelik eriği ile yaratıcı yemek yapmak için mücadele verdi. Bu haftanın eleme adayı olan Eda ilk turda en başarılı tabağı yaparak gecenin birincisi olurken, potadan çıkan diğer yarışmacılar da Eray, Tanya oldu. Eleme finaline ise Berker, Çağatay, Esra ve Mert kaldı. Gecenin sonunda şeflerin oylaması ile bir isim MasterChef All Star sezonuna veda etti. Öte yandan yayınlanan yeni bölüm fragmanında yedeklerden gelen yarışmacının Barbaros olduğu görüldü. Peki, dün gece MasterChef'ten kim gitti? MasterChef All Star kim elendi? İşte, son bölümde elenen yarışmacı ve ayrıntılar...

1/7MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2023 6 Ağustos Pazar MasterChef’ten elenen isim Berker mi Mert mi oldu Yerine gelen yarışmacı sosyal medyaya damga vurdu

MasterChef'ten kim elendi, kim gitti? soruları yarışmanın 6 Ağustos Pazar akşamı ekranlara gelen 49. bölümünde yanıt buldu. Tv8 ekranlarında sevenleri ile buluşan MasterChef'te eleme adayı olan 7 yarışmacı iki aşamalı turda, elenmemek için mutfakta sınav verdi. Tadım yapan şefler, ilk etabın kazananlarını ve kaybedenlerini açıkladı. Bu turda en yaratıcı ve lezzetli tabağı yaparak eleme potasından çıkan isimler; Eda, Eray, Tanya oldu. İkinci turda ise Mehmet Şef'in 'Kızılcık Tarhanalı Levrek' yemeğini rakiplerinden daha başarısız yaparak elenen isim Berker oldu. Peki, son bölümde MasterChef'ten kim gitti? 6 Ağustos MasterChef All Star'dan kim elendi? İşte, ayrıntılar.

2/7MASTERCHEFTE İLK TURDA KİMLER ÇIKTI

MASTERCHEF'TE İLK TURDA KİMLER ÇIKTI?

Heyecan dolu sezona hız kesmeden devam eden MasterChef'te potaya giren isimler bu hafta Mert, Tanya, Eda, Esra, Berker, Çağatay ve Eray olmuştu. Şefler ilk turda potaya giren 7 yarışmacıdan yaratıcılık turunda tabaklar hazırlamalarını istedi. Ana malzemeler ise yıldız anason ve anjelik eriği oldu.

BAKMADAN GEÇME!

3/7MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2023 6 Ağustos Pazar MasterChef’ten elenen isim Berker mi Mert mi oldu Yerine gelen yarışmacı sosyal medyaya damga vurdu

Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in verdikleri 45 dakikalık süre sonunda yarışmacılar oldukça farklı yemekler ortaya çıkardı. Jüri üyelerinin yaptığı değerlendirme sonrası ilk tur sonunda yukarı çıkan ilk isim Eda, ardından Eray ve Tanya oldu. Diğer yarışmacılar ise bu kez kader turunu oynamak için siyah önlüklerini giyerek yeniden tezgah başına geçti.

4/7MASTERCHEFTE KİM ELENDİ

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Eleme turu final etabında Çağatay, Esra, Berker ve Mert kaldı. Şefler bu turda yarışmacılardan Mehmet Şef'in 'Kızılcık Tarhanalı Levrek' tabağını hazırlamalarını istedi. Süre ise 45 dakika olarak belirlendi.

BAKMADAN GEÇME!

5/7MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2023 6 Ağustos Pazar MasterChef’ten elenen isim Berker mi Mert mi oldu Yerine gelen yarışmacı sosyal medyaya damga vurdu

Heyecanlı ve gergin geçen turun sonunda sürenin bitmesiyle birlikte yarışmacılar tabaklarını şeflere sundu. Tadım yapan şefler oy birliği ile final eleme etabından geçen ilk yarışmacı Esra oldu. Eleme potasından çıkan diğer isim ise Çağatay olarak belirlendi. Gecenin sonunda ise finale Mert ve Berker kaldı. Şeflerin değerlendirmesi ile MasterChef All Star'dan elenen isim Berker oldu.

6/7ELENEN İSİMDEN DUYGUSAL VEDA

ELENEN İSİMDEN DUYGUSAL VEDA

MasterChef All Star'dan elenen Berker şunları söyledi; "MasterChef benim için son buldu. 2020 senesiyle böyle gidip geliyorum. Ağlamayacağıma söz verdim çünkü MasterChef benim hayatımda çok güzel bir dönüm noktası. Bana açtığı kapı, yol beni geliştirmesi. Biliyorum all stardan sonra da bu olacak bu yüzden mutsuz değilim çok mutluyum."

BAKMADAN GEÇME!

7/7YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

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BAKMADAN GEÇME!