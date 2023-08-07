MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2023? 6 Ağustos Pazar MasterChef’ten elenen isim Berker mi Mert mi oldu? Yerine gelen yarışmacı sosyal medyaya damga vurdu!

MasterChef'ten kim elendi, kim gitti? soruları yarışmanın 6 Ağustos Pazar akşamı ekranlara gelen 49. bölümünde yanıt buldu. Tv8 ekranlarında sevenleri ile buluşan MasterChef'te eleme adayı olan 7 yarışmacı iki aşamalı turda, elenmemek için mutfakta sınav verdi. Tadım yapan şefler, ilk etabın kazananlarını ve kaybedenlerini açıkladı. Bu turda en yaratıcı ve lezzetli tabağı yaparak eleme potasından çıkan isimler; Eda, Eray, Tanya oldu. İkinci turda ise Mehmet Şef'in 'Kızılcık Tarhanalı Levrek' yemeğini rakiplerinden daha başarısız yaparak elenen isim Berker oldu. Peki, son bölümde MasterChef'ten kim gitti? 6 Ağustos MasterChef All Star'dan kim elendi? İşte, ayrıntılar.