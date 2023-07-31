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MASTERCHEF KİM ELENDİ, DÜN AKŞAM KİM GİTTİ 2023? 30 Temmuz MasterChef’ten elenen isim kim? Yaptığı hata pahalıya mal oldu; Şefler değerlendirmedi... İşte MasterChef All Star'a veda eden isim!

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Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2023 02:16

MasterChef kim elendi, sorusu dün geceki kıyasıya mücadele sonrası yanıt buldu. All Star sezonu ile ekranlara hızlı bir başlangıç yapan MasterChef All Star'ın 30 Temmuz tarihli son bölümünde, eleme potasında yer alan Rıfat, Eda, Büşra, Çağatay, Batuhan, Tolga ve Mert ilk turda yedikule marulu ve kerevit ile yaratıcı yemek yapmak için mücadele verdi. Bu haftanın eleme adayı olan üç isim ilk turda potadan çıkarken, eleme finaline Büşra, Eda, Rıfat ve Çağatay kaldı. Değerlendirme yapılacağı sırada bir yarışmacının tabağında kasnak unutması değerlendirme yapılmadan elenmesine neden oldu. MasterChef tarihinde bir ilkin yaşandığı gecede gözyaşları sel oldu. Peki, 30 Temmuz MasterChef'ten kim gitti, kim elendi? İşte, son bölümde elenen yarışmacı ve yaşananlar.

1/6MASTERCHEF KİM ELENDİ, DÜN AKŞAM KİM GİTTİ 2023 30 Temmuz MasterChef’ten elenen isim kim Yaptığı hata pahalıya mal oldu; Şefler değerlendirmedi... İşte MasterChef All Stara veda eden isim

MasterChef'ten elenen isim, yarışmanın 30 Temmuz Pazar akşamı ekranlara gelen 42. bölümünde netlik kazandı. Tv8 ekranlarında sevenleri ile buluşan MasterChef'te eleme adayı olan 7 yarışmacı iki aşamalı turda, elenmemek için mutfakta sınav verdi. Tadım yapan şefler, ilk etabın kazananlarını ve kaybedenlerini açıkladı. Bu turda en yaratıcı ve lezzetli tabağı yaparak eleme potasından çıkan isimler; Mert, Batuhan ve Tolga oldu. İkinci turda ise Somer Şef'in kiraz yaprağı sarması tabağı vardı. Bu etabın elemesine geçilmeden önce Büşra yaptığı hata nedeniyle tabağı değerlendirmeye alınmadan elendi. Peki, son bölümde MasterChef'ten kim gitti? İşte, 30 Temmuz MasterChef All Star'dan elenen yarışmacı ve ayrıntılar.

2/6MASTERCHEFTE İLK TURDA KİMLER ÇIKTI

MASTERCHEF'TE İLK TURDA KİMLER ÇIKTI?

Nefeslerin tutulduğu gecede MasterChef'te potaya giren isimler bu hafta Rıfat, Eda, Büşra, Çağatay, Batuhan, Tolga ve Mert olmuştu. Şefler ilk turda potaya giren 7 yarışmacıdan yaratıcılık turunda tabaklar hazırlamalarını istedi. Ana malzemeler ise yedikule marulu ve kerevit oldu.

BAKMADAN GEÇME!

3/6MASTERCHEF KİM ELENDİ, DÜN AKŞAM KİM GİTTİ 2023 30 Temmuz MasterChef’ten elenen isim kim Yaptığı hata pahalıya mal oldu; Şefler değerlendirmedi... İşte MasterChef All Stara veda eden isim

Süre ise 45 dakika olarak belirlendi. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in verdikleri süre sonunda yarışmacılar oldukça farklı yemekler ortaya çıkardı. Şeflerin değerlendirmesi ile eleme potasından çıkan isimler Mert, Tolga ve Batuhan oldu. Diğer yarışmacılar ise bu kez kader turunu oynamak için siyah önlüklerini giyerek yeniden tezgah başına geçti.

4/6MASTERCHEFTE KİM ELENDİ

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Eleme turu final etabında Rıfat, Eda, Büşra ve Çağatay kaldı. Şefler bu turda yarışmacılardan Somer Şef'in kiraz yaprağı sarması tabağını istedi. Süre ise 60 dakika oldu.

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5/6MASTERCHEFTE BİR İLK HATASI PAHALIYA MAL OLDU

MASTERCHEF'TE BİR İLK! HATASI PAHALIYA MAL OLDU

Süre sonunda yarışmacıların tabakları değerlendirileceği sırada Büşra kasnağı tabağında unuttu. Şeflerin kararı ile Büşra'nın tabağı ve diğer yarışmacıların tabakları değerlendirilmeye alınmadı. O sırada Çağatay gözyaşlarını tutamadı. Büşra yaptığı hata nedeniyle MasterChef All Star'sa veda eden son isim oldu.

6/6YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

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