MasterChef'ten elenen isim, yarışmanın 30 Temmuz Pazar akşamı ekranlara gelen 42. bölümünde netlik kazandı. Tv8 ekranlarında sevenleri ile buluşan MasterChef'te eleme adayı olan 7 yarışmacı iki aşamalı turda, elenmemek için mutfakta sınav verdi. Tadım yapan şefler, ilk etabın kazananlarını ve kaybedenlerini açıkladı. Bu turda en yaratıcı ve lezzetli tabağı yaparak eleme potasından çıkan isimler; Mert, Batuhan ve Tolga oldu. İkinci turda ise Somer Şef'in kiraz yaprağı sarması tabağı vardı. Bu etabın elemesine geçilmeden önce Büşra yaptığı hata nedeniyle tabağı değerlendirmeye alınmadan elendi. Peki, son bölümde MasterChef'ten kim gitti? İşte, 30 Temmuz MasterChef All Star'dan elenen yarışmacı ve ayrıntılar.