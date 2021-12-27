MasterChef bu hafta kim gitti, kim elendi? İşte 26 Aralık Pazar MasterChef'te dün akşam elenen yarışmacı
MasterChef'te dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Haftanın belirli günleri ekrana gelen yarışmada dün akşam heyecan doruktaydı. Finale az bir zaman kala bir isim daha yarışmaya veda etti. MasterChef 142. bölümde yarışmacılar sebze ana ürünü ile en iyi yaratıcı yemeği çıkarmak için elinden geleni yaptılar. Bu hafta eleme potasında Burcu, Mert ve Hasan bulunuyordu. MasterChef eleme potasında son ikiye Mert ve Burcu kaldı. Peki, MasterChef bu hafta kim gitti, kim elendi?
MasterChef'ten elenen yarışmacı pazar akşamı oynanan eleme oyunu sonrası kesinleşti. Tv8 ekranlarında yayınlanan yarışmada bir eleme heyecanı daha yaşandı. 3 kişiyle düzenlenen eleme gecesinde yarışmacılar 2 etaplı bir eleme mücadelesi verirken; final anında Somer Şefin özel tarifi Kilis tava isimli yemeği rakiplerinden daha az başarılı yapan Mert MasterChef'ten elendi. MasterChef 2021 şampiyonu olma ümidi ile yarışmaya katılan Mert elenmesinin ardından gözyaşlarına güçlükle hakim oldu.
MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
Her pazar olduğu gibi eleme heyecanı ile nefesleri kesen MasterChef'te bu hafta eleme adayları Burcu, Mert ve Hasan olmuştu. Şefler 3 yarışmacıdan eleme oyununun ilk turunda sebze ana ürünlü yaratıcı yemek hazırlamalarını istedi. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in verdikleri süre sonunda yarışmacılar oldukça farklı yemekler ortaya çıkardı. Jüri üyelerinin yaptığı değerlendirme sonrası ilk tabağa puanlar verildi.
Eleme turunun ikinci etabında ise bu sefer şefler yarışmacıların Somer Şefin özel yemeği olan Kilis tava isimli yemeği hazırlamalarını istedi. Somer Şefin tarifine en çok benzeyen yemeği yapmaya çalışan yarışmacılar süre sonunda yaptıkları tabakları şeflerin beğenisine sundu. Toplam puanlamada ise Hasan 43, Burcu 32, Mert ise 30 puan aldı. Yapılan puanlamanın ardından, şefler tarafından en az puanı alarak yarışmaya veda eden isim Mert oldu. Yarışmaya veda eden Mert duygusal anlar yaşadı.
MASTERCHEF 2021’DE ELEME ADAYLARI KİMLER OLMUŞTU?
Kırmızı ve mavi takımda 1 hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunları sonrası 3 isim eleme adayı olmuştu. Kaybeden mavi takımda oylama ile belirlenen ilk eleme adayı Mert, ikinci eleme adayı da Hasan seçilmişti. Oynanan son dokunulmazlık oyununda kaybeden kırmızı takımda ise eleme adayı Burcu olarak seçilmişti.
MASTERCHEF MERT KİMDİR?
Mert Yılmaz, 8 Aralık 1991 tarihinde doğdu ve aslen Bolu Mengenlidir. Renkli karakteri ile herkesin ilgisini çeken MasterChef Mert, yarışmaya Los Angeles’tan katılıyor.
2005 ile 2009 yıllarında Bolu Mengen Aşçılar, Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi’nde lise eğitimini tamamladı. Liseden mezun olduktan sonra 4 sene kadar mesleğini yapmış, sonrasonda sekiz yıl ara vermiş.Los Angeles’tan Türkiye’ye Masterchef yarışması için gelen Mert Yılmaz, seyahat etmeyi ve anlık yaşamayı çok sevdiğini söyledi.
Ara verdiği süre zarfında birçok yere seyahat etmiş olan Mert, yurt dışı dahil pek çok yerde şeflik yapmıştır.
2005 ile 2009 yıllarında Bolu Mengen Aşçılar, Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi’nde lise eğitimini tamamladı. Liseden mezun olduktan sonra 4 sene kadar mesleğini yapmış, sonrasonda sekiz yıl ara vermiş.Los Angeles’tan Türkiye’ye Masterchef yarışması için gelen Mert Yılmaz, seyahat etmeyi ve anlık yaşamayı çok sevdiğini söyledi.
Ara verdiği süre zarfında birçok yere seyahat etmiş olan Mert, yurt dışı dahil pek çok yerde şeflik yapmıştır.