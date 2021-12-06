MasterChef'te kim elendi, yarışmadan kim gitti? İşte MasterChef'te elenen yarışmacı
MasterChef'in 5 Aralık tarihli 127. bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Büyük finale kalabilmek ve sezonun şampiyonu olabilmek için mücadele eden MasterChef yarışmacılar, avokado ile yaratıcı yemekler yapmaya çalıştı. Potanın son üçünde Safanur, Tahsin ve Görkem kaldı. Şeflerin oylaması ile 3 yarışmacı içinden MasterChef 2021'den elenen isim gecenin sonunda duygusal anlar yaşadı. Peki, MasterChef'te kim elendi, yarışmadan kim gitti? İşte MasterChef'te elenen yarışmacı...
MasterChef'ten elenen isim heyecan dolu gecede belirlendi. Tv8 ekranlarında yayınlanan yarışmada bir eleme günü daha geldi çattı. Bu hafta MasterChef'te eleme adayı olan Tahsin, Hasan, Burcu, Araz, Görkem ve Safanur ikili turda yarışmada kalmak için kıyasıya mücadele verdi. Yaratıcı yemek turu etabının sonunda en lezzetli ve güzel yaratıcı tabakları hazırlayan Hasan, Burcu ve Araz potadan çıkarak hayallerine bir hafta daha devam etme şansı kazandı. MasterChef 2021 şampiyonu olma ümidi ile yarışmaya katılan Safanur ise bu hafta elenen isim oldu.
MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
Eleme heyecanı ile nefesleri kesen MasterChef'te Tahsin, Hasan, Burcu, Araz, Görkem ve Safanur eleme adayları olmuştu. Şefler 6 yarışmacını eleme oyununun ilk turunda yaratıcı yemek hazırlamalarını istedi. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in verdikleri süre sonunda yarışmacılar oldukça farklı yemekler ortaya çıkardı. Jüri üyelerinin yaptığı değerlendirme sonrası ilk turu geçenler Hasan, Burcu ve Araz oldu. Diğer yarışmacılar ise bu kez kader turunu oynamak için siyah önlüklerini giyerek yeniden tezgah başına geçti.
Eleme turu final etabında Safanur, Tahsin ve Görkem, Somer Şef’in özel tarifi olan ördek pastilla için karşı karşıya geldi. Heyecanlı ve gergin geçen turun sonunda sürenin bitmesiyle birlikte yarışmacılar tabaklarını şeflere sundu. Tadım yapan şefler oy birliği ile final eleme etabından geçen isimlerin Tahsin ve Görkem olduğunu açıkladı. Rakiplerinden daha az başarılı tabak yaparak elenen yarışmacı ise Safanur seçildi. Yarışmaya veda eden Safanur Bol duygusal anlar yaşadı.
MASTERCHEF 2021’DE ELEME ADAYLARI KİMLER OLMUŞTU?
Kırmızı ve mavi takımda 1 hafta boyunca oynanan 6 eleme adayları belirlenmişti. Haftanın ilk eleme adayı Tahsin olurken potaya giren ikinci isim de Burcu seçildi. Diğer günlerde yapılan oylamalar ile de potaya giren isimler Görkem, Safanur, Hasan, Araz olarak belirlenmişti.
MASTERCHEF SAFANUR KİMDİR?
MasterChef 2021 yarışmacısı Safanur, 1998 doğumludur. Bursa’da dünyaya gelen Safanur Bol eğitimini liseye kadar burada tamamlamıştır. MasterChef Safanur, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü'nden mezundur.
Yarışmacı, Ege Üniversitesi'nde Agroekoloji ve Sürdürülebilir Tarım üzerine Yüksek Lisans yapmaktadır.
Safanur Bol Fransa'nın Lyon kentinde bulunan Michelin yıldızlı La Mere Brazier'de stajyer olarak restoranda çalışmıştır. Birçok restoranda çalışan Safanur Bol şu an, İzmir'de bir pastanenin şefi olarak kariyerine devam etmektedir.
Safanur Bol Fransa'nın Lyon kentinde bulunan Michelin yıldızlı La Mere Brazier'de stajyer olarak restoranda çalışmıştır. Birçok restoranda çalışan Safanur Bol şu an, İzmir'de bir pastanenin şefi olarak kariyerine devam etmektedir.