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MASTERCHEF KİM ELENDİ? 16 Temmuz MasterChef All Star'da kim gitti? Berker mi Güzide mi? Kimse o ismi beklemiyordu... İşte MasterChef All Star'a veda eden ilk yarışmacı!

Güncelleme Tarihi:

#Masterchef Kim Elendi#Masterchef Son Bölüm#Masterchef Kim Gitti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2023 01:28

MasterChef'te kim elendi? sorusu dün akşam yanıtını buldu. All Star sezonu ile ekranlara hızlı bir başlangıç yapan MasterChef All Star'ın 16 Temmuz tarihli son bölümünde, eleme potasında yer alan Rıfat, Eray, Batuhan, Gamze, Mert, Berker ve Güzide ilk turda yer fıstığı ve tavuk ciğeri ile yaratıcı yemek yapmak için mücadele verdi. Bu haftanın eleme adayı olan üç isim ilk turda potadan çıkarken, eleme finaline Gamze, Berker, Mert, Güzide kaldı. Gecenin sonunda şeflerin oylaması ile bir isim MasterChef All Star sezonuna veda etti. Elenen yarışmacı, "Sona kadar gitmeyeceksem, burada vakit kaybetmenin anlamı yok." sözleri ile dikkat çekti. Peki, dün gece MasterChef'ten kim gitti? MasterChef All Star kim elendi? İşte, son bölümde elenen yarışmacı ve gecenin öne çıkanları.

1/7MASTERCHEF KİM ELENDİ 16 Temmuz MasterChef All Starda kim gitti Berker mi Güzide mi Kimse o ismi beklemiyordu... İşte MasterChef All Stara veda eden ilk yarışmacı

MasterChef'ten elenen isim, yarışmanın 16 Temmuz Pazar akşamı ekranlara gelen 28. bölümünde netlik kazandı. Tv8 ekranlarında sevenleri ile buluşan MasterChef'te eleme adayı olan 7 yarışmacı iki aşamalı turda, elenmemek için mutfakta sınav verdi. Tadım yapan şefler, ilk etabın kazananlarını ve kaybedenlerini açıkladı. Bu turda en yaratıcı ve lezzetli tabağı yaparak eleme potasından çıkan isimler; Rıfat, Eray, Batuhan oldu. İkinci turda ise Mehmet Şef'in 'Bodrum Geceleri' yemeğini rakiplerinden daha başarısız yaparak elenen isim Güzide oldu. Peki, son bölümde MasterChef'ten kim gitti? 16 Temmuz MasterChef All Star'dan kim elendi? İşte, ayrıntılar.

2/7MASTERCHEFTE İLK TURDA KİMLER ÇIKTI

MASTERCHEF'TE İLK TURDA KİMLER ÇIKTI?

Sezonun ilk eleme heyecanı ile nefesleri kesen MasterChef'te potaya giren isimler bu hafta Rıfat, Eray, Batuhan, Gamze, Mert, Berker ve Güzide olmuştu. Şefler ilk turda potaya giren 7 yarışmacıdan yaratıcılık turunda tabaklar hazırlamalarını istedi. Ana malzemeler ise yer fıstığı ve tavuk ciğeri oldu.

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3/7MASTERCHEF KİM ELENDİ 16 Temmuz MasterChef All Starda kim gitti Berker mi Güzide mi Kimse o ismi beklemiyordu... İşte MasterChef All Stara veda eden ilk yarışmacı

Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in verdikleri süre sonunda yarışmacılar oldukça farklı yemekler ortaya çıkardı. Jüri üyelerinin yaptığı değerlendirme sonrası ilk tur sonunda yukarı çıkan isimler; Rıfat, Eray, Batuhan oldu. Diğer yarışmacılar ise bu kez kader turunu oynamak için siyah önlüklerini giyerek yeniden tezgah başına geçti.

4/7MASTERCHEFTE KİM ELENDİ

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Eleme turu final etabında Gamze, Berker, Mert, Güzide kaldı. Şefler bu turda yarışmacılardan Mehmet Şef'in 'Bodrum Geceleri' tabağını hazırlamalarını istedi. Süre ise 50 dakika oldu.

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5/7MASTERCHEF KİM ELENDİ 16 Temmuz MasterChef All Starda kim gitti Berker mi Güzide mi Kimse o ismi beklemiyordu... İşte MasterChef All Stara veda eden ilk yarışmacı

Heyecanlı ve gergin geçen turun sonunda sürenin bitmesiyle birlikte yarışmacılar tabaklarını şeflere sundu. Tadım yapan şefler oy birliği ile final eleme etabından geçen ilk yarışmacılar Mert ve Gamze oldu. Gecenin sonunda ise MasterChef All Star'dan elenen sezonun ilk yarışmacısı Güzide seçildi.

6/7ELENEN İSİMDEN DUYGUSAL VEDA

ELENEN İSİMDEN DUYGUSAL VEDA

MasterChef All Star'dan elenen Güzide şunları söyledi; "Yarışma hırsı ya da kazanma hırsı kesinlikle değil. Burada iyi bir haftamda değildim. İnanılmaz bir kadro toplamışsınız. Efsane tabaklar hazırlayacaklar. Benim her zaman şudur; sona kadar gitmeyeceksem, burada vakit kaybetmenin anlamı yok. Ben her zaman en sona odaklıyımdır. İlk hafta elenmişim ya da üçüncü beşinci hafta elenmişim açıkçası değişenim çok fazla olmuyor."

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