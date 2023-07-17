MasterChef'ten elenen isim, yarışmanın 16 Temmuz Pazar akşamı ekranlara gelen 28. bölümünde netlik kazandı. Tv8 ekranlarında sevenleri ile buluşan MasterChef'te eleme adayı olan 7 yarışmacı iki aşamalı turda, elenmemek için mutfakta sınav verdi. Tadım yapan şefler, ilk etabın kazananlarını ve kaybedenlerini açıkladı. Bu turda en yaratıcı ve lezzetli tabağı yaparak eleme potasından çıkan isimler; Rıfat, Eray, Batuhan oldu. İkinci turda ise Mehmet Şef'in 'Bodrum Geceleri' yemeğini rakiplerinden daha başarısız yaparak elenen isim Güzide oldu. Peki, son bölümde MasterChef'ten kim gitti? 16 Temmuz MasterChef All Star'dan kim elendi? İşte, ayrıntılar.