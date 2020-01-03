O şimdi ekranın en ünlülerinden biri
Kimi annesiyle kulislere taşındı, kimi set aralarında babasını bekledi, kimi ise tesadüfen sahne ile tanıştı... İşte dün tanınmayan, bugün ise ünlü olan o isimler ve şaşırtan değişimleri...
Uzun zaman önce, takvimler henüz 80'li yılları gösterirken, yanındaki minik kuzuya sarılıp poz veren bu ünlü kim sizce? Bir ipucu verelim: O ünlünün de yer aldığı yarışma programını milyonlarca kişi ekran karşısına geçip nefesini tutarak izliyor.
46 yaşındaki Mehmet Yalçınkaya, Bolu'da dünyaya geldi. Dünyanın farklı yerlerinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı. Şimdi de tecrübelerini Masterchef yarışmasında paylaşıyor.
DÜNÜN ÇOCUKLARI BUGÜNÜN YILDIZLARI
Kimi annesiyle kulislere taşındı, kimi set aralarında babasını bekledi, kimi ise tesadüfen sahne ile tanıştı... Gün geldi çocuklar büyüdü... Şimdi her biri anne babalarının kendilerine bıraktığı bayrağı gururla taşıyor... İşte dünün çocukları bugünün yıldızları olan o isimler...
Dünyaya gözlerini açalı henüz birkaç saat olmuş... Anne ve babasının kucağında bu hatıra fotoğrafı çekilmiş... Rol aldığı Çağan Irmak dizisi ile hayatımıza dahil olan bu bebeği tanıyabildiniz mi?
Arkadaşları ile sahneye çıkmış, gösteri yapan bu küçük adamı tanıdınız mı? Fotoğrafın sahibi şimdi Türkiye'nin ünlü seslerinden biri
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BARIŞ MANÇO TAKLİDİ YAPMIŞ
Fotoğraftaki kişi İsmail Hacıoğlu. Ünlü oyuncu, 1992 yılında katıldığı ve sunuculuğunu Volkan Severcan'ın üstlendiği yarışmada Barış Manço'nun taklidini yaptı.
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