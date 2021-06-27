Masterchef jürisi Mehmet Yalçınkaya’nın babası ne zaman, neden öldü?
Masterchef yeni sezonunun 2. Bölüm tanıtımına Mehmet Yalçınkaya’nın duygusal sözleri damga vurdu. Babasını yakın zamanda kaybeden Mehmet Yalçınkaya, “onunla geçiremediğin her zaman için, yapamadığım her şey için çok üzülüyorum” sözleriyle yaşadığı acıyı dile getirdi. Peki, Masterchef jürisi Mehmet Yalçınkaya’nın babası ne zaman, neden öldü?
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Türkiye'nin ünlü şeflerinden 'MasterChef Türkiye' yarışma programının jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya’nın rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören babası Seyfettin Yalçınkaya, 2020 temmuz ayında hayatını kaybetmişti. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan Mehmet Yalçınkaya'yı, yarışmadaki jüri arkadaşları Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu teselli etmişti.
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Babasıyla zaman zaman fotoğrafını paylaşan Mehmet Yalçınkaya, özlemini şu sözlerle dile getirmişti. “Çok özledim seni çınarım, arkadaşım babam 😔 Ben ilk öğretim sonrası ayrıldım evden ,yatılı okudum sonra çalışmaya başladım.Sonra yoğun tempodan ve yurtdışı çalışmalarım sebebi ile çok görüşemedik. Kendi kendime derdim ki birlikte çok zaman geçirmedik yokluğunu hissetmem herhalde diye düşünürdüm, ama birlikte ilken arkadaş gibiydik .Geçen yıl kaybettim, meğer ne eksiklikmiş .Her Ramazan arardı yardımları yap diye bu yıl telefon çalmadı. Ama ben her Ramazan bana yap dediklerini harfiyen yaptım rahat uyu çınarım.”
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'Fusion Mutfak' akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye' de ilk uygulayan isim olan Mehmet Yalçınkaya, dünya çapında başarılarını kanıtlamış bir isim.
Masterchef'in Mehmet Şef'i 1974 yılında aşçılar diyarı Bolu'da dünyaya geldi. 2004’te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı. 2005 yılında Amerika'nın ünlü gurme dergisi “CULINARY” de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı.
Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı Fransa, İtalya, Katar, Almanya ve Yunanistan gibi dünyanın farklı yerlerinde ve farklı kültürlerde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı.
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2008'de Almanya'da dört yılda bir yapılan IKA OLİMPİYADE DER KÖCHE A kategorisinde dünya üçüncüsü olmayı başardı.
2012’de Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu.
Almanya’da dört yılda bir yapılan 2008 IKA OLİMPİYADE DER KÖCHE A kategorisinde dünya üçüncüsü oldu.
2018 TÜRES tarafından düzenlenen Türkiye Lezzet Ödüllerinde 500 bin kişinin üzerinde halk oylaması ile En iyi Şef Ödülü’nün de sahibi oldu. Ayrıca pek çok ulusal ve uluslararası ödülün de sahibi oldu.