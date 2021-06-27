Masterchef jürisi Mehmet Yalçınkaya’nın babası ne zaman, neden öldü?

2008'de Almanya'da dört yılda bir yapılan IKA OLİMPİYADE DER KÖCHE A kategorisinde dünya üçüncüsü olmayı başardı.



2012’de Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu.



Almanya’da dört yılda bir yapılan 2008 IKA OLİMPİYADE DER KÖCHE A kategorisinde dünya üçüncüsü oldu.



2018 TÜRES tarafından düzenlenen Türkiye Lezzet Ödüllerinde 500 bin kişinin üzerinde halk oylaması ile En iyi Şef Ödülü’nün de sahibi oldu. Ayrıca pek çok ulusal ve uluslararası ödülün de sahibi oldu.