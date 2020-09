Masterchef jürisi Mehmet Şef'den Acun Ilıcalı,Yasin Obuz, Armağan Çağlayan hakkında ilginç açıklamalar

Yeni akademiniz var, MYK Akademi. Her gence sorarlar meslekteki hedefin, hayalin ne? Zamanında Mehmet Yalçınkaya kendisine sorulan bu sorulara ne söylerdi?



O günlerde bana böyle bir şey yapacağım sorulsaydı aslında hiç aklımda yoktu diyebilirim. Çünkü Gastronomi alanında benim yapmak istediğim şey karnımı doyurmaktı. Benim hikayem böyle başladı ve sonra bir tutkuya dönüştü. Tutkuya dönüştüğü için de başarılı olduk. Çünkü bu iş sevmeden yapılacak bir iş değil. Bu işle alakalı yüzlerce eğitim kurumumuz, yüzlerce üniversitemiz var. Bunların hepsi çok iyi ve ellerinden geleni yapıyorlar. Ama bu işin zirvesi için butik eğitim kurumunun sayısında bir sınır var. Benim bunu yapmamın amacı ise bu işi üst düzeyde yapabilecek insanları yetiştirerek sektöre olan borcumu ödemiş olacağım.



Şimdi MasterChef programına gelmek istiyorum. Bizim insanımızın yapısında ve televizyon kültüründe de var; yemek programları sıklıkla izleniyor. Belki bunu düşünmüşsünüzdür ama bunu hayal ettiniz mi? Bu kadar tutacağını?



Ettim. Acun beye dünyada böyle bir format olduğunu ve çok izlendiğini söylemiştim. Ben zaten MasterChef gibi formatlarla birkaç yere gittim. Armağan Çağlayan bunlardan biriydi. Bana “”Biz prime time iş yapıyoruz ve Türkiye’de böyle bir formatın tutup tutmayacağını bilmiyorum.” dedi. Bu programın dünyadaki muadilleri zaten reyting rekorları kırıyordu. Avustralya'da 11.yılında şu anda. İspanya, Yunanistan, Hindistan… Böyle bir programın yapılması için 8-10 yıl önce harekete geçmiştim.



Yarışmacılar seçerken özellikle hızlı olmasına özen gösteriyorsunuz. Sizin kendi hayatınızda yavaş olduğunuz için kaybettiğiniz bir an oldu mu?



Mutfak, zamanla yarıştığınız bir yer. İnsanlar sizin restoranınıza gelirler ve bunun için belirli bir vakit ayırırlar. O vakitte o yemeği tüketip gitmeleri gerekir. Bu nedenle restoranınızda misafirinize yemek sunmak için zamanla yarışıyorsanız burada da aynı durum mevcut. Mutfak zaten bir yarış. Ar-ge, lezzet ve servise kadar her anı bir yarış.