Masterchef jürisi Mehmet Şef'den Acun Ilıcalı,Yasin Obuz, Armağan Çağlayan hakkında ilginç açıklamalar
Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından MasterChef'in fenomen jürisi Mehmet Yalçınkaya hurriyet.com.tr'de Ferit Ömeroğlu'nun konuğu oldu. Hikayesi olan yemekleri yapmanız gerekir diyen ünlü şef, "biz şov yapacağız diye insan yakmaya başladık" dedi. Programın challenge kısmında da çeşitli itiraflarda bulunan Yalçınkaya, Acun Ilıcalı'nın damak tadının elinin lezzetinden daha yetenekli olduğunu söyledi.
Masterchef yarışmasındaki yorumları ve tercihleri ile ilgili gelen soruya da yanıt veren Mehmet Şef, Survivor 2020'de gösterdiği performans ile de çok konuşulan Yasin Obuz hakkında konuştu. Yasin'i herkes tırnak içinde "şaklaban" olarak anarken aslında biz iyi bir insan ve başarılı bir insanı çıkarmış olduk dedi. Megastar Tarkan ile ilgili de yaptığı bir yemek olup olmadığını merak ettiğini söyledi. İşte programdan geriye kalanlar...
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