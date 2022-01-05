MasterChef Hasan kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Hasan ikinci önlüğü aldı
MasterChef Hasan ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Hasan Biltekin, MasterChef'te önlüğü kazanan ikinci isim oldu. Finale az bir zaman kala iddialı yarışmacı son dörde adını yazdırmayı başardı. Peki, MasterChef Hasan kimdir, kaç yaşında, nereli?
MasterChef Hasan merak edilen isimler arasında yer alıyor. MasterChef'te final için geri sayım başladı. İddialı yarışmacılar arasında bulunan Hasan Biltekin aslen Nevşehirli. Yarışmacı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu mezunu.
MASTERCHEF HASAN KİMDİR?
27 yaşında olan Hasan Biltekin Nevşehirli. 184 cm boyunda olan Biltekin, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu mezunudur.
Yemek sektöründe liseden beri yer alan Hasan Biltekin, Nevşehir Belediyespor’un mutfak şefliğini yapmaktadır.
Hasan Biltekin’in yemek yarışmalarından kazandığı çok sayıda madalya ile kupası bulunmaktadır.
Yemek sektöründe liseden beri yer alan Hasan Biltekin, Nevşehir Belediyespor’un mutfak şefliğini yapmaktadır.
Hasan Biltekin’in yemek yarışmalarından kazandığı çok sayıda madalya ile kupası bulunmaktadır.