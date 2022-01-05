MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriMasterChef Hasan kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Hasan ikinci önlüğü aldı
GeriTelevizyon MasterChef Hasan kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Hasan ikinci önlüğü aldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Televizyon
Haber Giriş: 05 Ocak 2022 - 16:48 | 

MasterChef Hasan kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Hasan ikinci önlüğü aldı

MasterChef Hasan ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Hasan Biltekin, MasterChef'te önlüğü kazanan ikinci isim oldu. Finale az bir zaman kala iddialı yarışmacı son dörde adını yazdırmayı başardı. Peki, MasterChef Hasan kimdir, kaç yaşında, nereli?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
MasterChef Hasan merak edilen isimler arasında yer alıyor. MasterChef'te final için geri sayım başladı. İddialı yarışmacılar arasında bulunan Hasan Biltekin aslen Nevşehirli. Yarışmacı,  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu mezunu.
2MASTERCHEF HASAN KİMDİR

MASTERCHEF HASAN KİMDİR?

27 yaşında olan Hasan Biltekin Nevşehirli. 184 cm boyunda olan Biltekin, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu mezunudur.

Yemek sektöründe liseden beri yer alan Hasan Biltekin, Nevşehir Belediyespor’un mutfak şefliğini yapmaktadır.

Hasan Biltekin’in yemek yarışmalarından kazandığı çok sayıda madalya ile kupası bulunmaktadır.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi