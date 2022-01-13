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Televizyon
Haber Giriş: 13 Ocak 2022 - 11:01 | 

MasterChef Hasan kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Hasan Biltekin'in sevgilisi merak konusu oldu

MasterChef Hasan yarışmanın finalistlerinden biri oldu. MasterChef’te bu akşam yarı final, yarın akşam ise büyük final heyecanı yaşanacak. Eren ve Hasan bu yılki finalistler oldular. Peki, MasterChef Hasan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte yarışmanın başından beri iddiasını sürdüren Hasan Biltekin hakkında bilgiler

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MasterChef Hasan ve sevgilisi ile ilgili bilgiler araştırılıyor. MasterChef Hasan’ın kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Yaptığı tabaklar ile adından söz ettiren başarılı yarışmacı iki gün boyunca şampiyon olmak için ter dökecek. İşte 27 yaşında olan MasterChef Hasan hakkında merak edilenler
2MASTERCHEF HASAN KİMDİR

MASTERCHEF HASAN KİMDİR?

27 yaşında olan Hasan Biltekin Nevşehirli. 184 cm boyunda olan Biltekin, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu mezunudur.

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Yemek sektöründe liseden beri yer alan Hasan Biltekin, Nevşehir Belediyespor’un mutfak şefliğini yapmaktadır. Hasan Biltekin’in yemek yarışmalarından kazandığı çok sayıda madalya ile kupası bulunmaktadır. Hasan Biltekin’in doktor olarak bilinen Hülya Acar ile sevgili olduğu iddia edildi. İki isim sosyal medya hesapları üzerinden birbirlerini takip ediyorlar.
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