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Televizyon
Haber Giriş: 10 Ocak 2022 - 23:52 | 

MasterChef Hasan kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Hasan Biltekin'in hayatı ve biyografisi hakkında tüm bilgiler

MasterChef Hasan'ın hayatı, yarışmanın son bölümünde izleyenlerin gündemine geldi. 6 aylık mücadele sonunda şeflerin beğenisini alan MasterChef Hasan Biltekin, son 4'e adını yazdırdı. MasterChef şampiyonluk rüyasına devam etmek isteyen Hasan, düellolarda yaptığı yemeklerle de dikkatleri üzerine topladı. Turizm Otelcilik Okulu’nda lise eğitimini tamamlayan MasterChef Hasan, Ulusal ve Uluslararası yarışmalarda altın, gümüş ve bronz madalya ve kupalar kazandı. MasterChef’e 2 kez katılan Hasan Biltekin, mutfak şefliği yaptı. Peki, MasterChef Hasan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, MasterChef Hasan Biltekin'in hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler.

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MasterChef Hasan'ın biyografisi ve hayatı, yarı final mücadelesinde dikkat çekti. Çeyrek finale kalmayı başaran MasterChef Hasan şampiyonluk kupası için düellolarda mücadelesinde devam ediyor. Aslen Nevşehirli olan ve yarışmaya buradan katılan Hasan, Nevşehir belediye spor kulübü mutfak şefliği yaptı. Daha önce de yarışmaya seçilen MasterChef Hasan annesinin hastalığı dolayısı ile ayrılma kararı almıştı.
2MASTERCHEF HASAN KİMDİR

MASTERCHEF HASAN KİMDİR?

MasterChef yarışmacısı Hasan Biltekin, 27 yaşında ve aslen Nevşehirli. 184 cm boyunda olan Biltekin, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu'nu bitirdi.
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Yemek sektöründe liseden beri yer alan Hasan Biltekin, Nevşehir Belediyespor’un mutfak şefliğini yapmaktadır. Hasan Biltekin’in ulusal ve uluslararası katıldığı yarışmalarda dereceleri bulunuyor. MasterChef Hasan altın, gümüş ve bronz, toplamda 18 madalya ve kupa kazandı.
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2 kez MasterChef'e katılan Hasan Biltekin, geçen sene 3 evet oyu almıştı. Ancak daha sonra annesinin rahatsızlığı nedeniyle yarışmadan ayrılmaya karar vermişti.
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