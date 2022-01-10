MasterChef Hasan kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Hasan Biltekin'in hayatı ve biyografisi hakkında tüm bilgiler

MasterChef Hasan'ın biyografisi ve hayatı, yarı final mücadelesinde dikkat çekti. Çeyrek finale kalmayı başaran MasterChef Hasan şampiyonluk kupası için düellolarda mücadelesinde devam ediyor. Aslen Nevşehirli olan ve yarışmaya buradan katılan Hasan, Nevşehir belediye spor kulübü mutfak şefliği yaptı. Daha önce de yarışmaya seçilen MasterChef Hasan annesinin hastalığı dolayısı ile ayrılma kararı almıştı.