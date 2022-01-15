MasterChef Hasan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? MasterChef finalisti Hasan Biltekin'in hayatı

Zorlu ve eğlenceli geçen 6 ay sonunda MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu belli oldu. Finalde MasterChef Hasan ile Eren kıyasıyla mücadele etti. İki akşam süren final yemeklerinde son bir saat canlı yayına geçildi. Eski ve yeni yarışmacılarla birlikte finalistlerin aileleri de stüdyodaydı. Bu nedenle en az yarışmacılar kadar aileler de merak konusu oldu. Peki, MasterChef Hasan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte MasterChef Hasan Biltekin'in ailesi ve hayatı hakkında bilgiler...