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MasterChef Hasan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? MasterChef finalisti Hasan Biltekin'in hayatı

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MasterChef Türkiye 2021 boyunca mücadele eden yarışmacı Hasan Biltekin ikinci olarak kupayı Eren ile birlikte kaldırdı. Sakin kişiliği ve başarılı tabaklarıyla bilinen MasterChef Hasan imza tabağının adını 'hayat' koydu. Hayatın içindeki acıyı tatlıyı her şeyi barındıran hayat yemeğiyle şeflerden beğeni topladı. Ancak son iki günde sergiledikleri performansların toplamı sonucu şampiyon belirlendi ve Hasan ikinci olmaya hak kazandı. Peki, MasterChef Hasan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte MasterChef ikincisi Hasan Biltekin hakkında merak edilenler...

1/4MasterChef Hasan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında MasterChef finalisti Hasan Biltekinin hayatı

Zorlu ve eğlenceli geçen 6 ay sonunda MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu belli oldu. Finalde MasterChef Hasan ile Eren kıyasıyla mücadele etti. İki akşam süren final yemeklerinde son bir saat canlı yayına geçildi. Eski ve yeni yarışmacılarla birlikte finalistlerin aileleri de stüdyodaydı. Bu nedenle en az yarışmacılar kadar aileler de merak konusu oldu. Peki, MasterChef Hasan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte MasterChef Hasan Biltekin'in ailesi ve hayatı hakkında bilgiler...

2/4MasterChef Hasan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında MasterChef finalisti Hasan Biltekinin hayatı
3/4MASTERCHEF HASAN BİLTEKİN KİMDİR

MASTERCHEF HASAN BİLTEKİN KİMDİR?

MasterChef yarışmacısı Hasan Biltekin, 27 yaşında ve aslen Nevşehirli. 184 cm boyunda olan Biltekin, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu'nu bitirdi.

Yemek sektöründe liseden beri yer alan Hasan Biltekin, Nevşehir Belediyespor’un mutfak şefliğini yapmaktadır. Hasan Biltekin’in ulusal ve uluslararası katıldığı yarışmalarda dereceleri bulunuyor. MasterChef Hasan altın, gümüş ve bronz, toplamda 18 madalya ve kupa kazandı.

4/4MasterChef Hasan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında MasterChef finalisti Hasan Biltekinin hayatı

2 kez MasterChef'e katılan Hasan Biltekin, geçen sene 3 evet oyu almıştı. Ancak daha sonra annesinin rahatsızlığı nedeniyle yarışmadan ayrılmaya karar vermişti. Bu yıl yeniden yarışmacı olan MasterChef Hasan bu kez finale kalarak ikinci oldu.

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