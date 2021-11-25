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GeriTelevizyon MasterChef Hasan Biltekin kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte MasterChef Hasan'ın ikiz kardeşi!
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Televizyon
Haber Giriş: 25 Kasım 2021 - 17:42 | 

MasterChef Hasan Biltekin kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte MasterChef Hasan'ın ikiz kardeşi!

MasterChef 2021'in başarılı yarışmacılarından olan Hasan Biltekin, özel hayatıyla da konuşulmaya devam ediyor. Daha önce sevgilisi olduğunu açıklayan Hasan'ın şimdi de ikiz kardeşinin olması takipçileri tarafından gündem konusu oldu. MasterChef'e tadım yapmak için konuk olarak katılan MasterChef Hasan'in ikizi Hüseyin benzerlikleri şaşırttı. İşte Masterchef Hasan kimdir, kaç, yaşında, nereli sorularının yanıtları ve merak edilen ikizi...

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Özellikle tatlılarıyla MasterChef Türkiye'nin sevilen yarışmacılarından olan Hasan Biltekin, yakışıklılığıyla da takipçi sayısını gün geçtikçe artırıyor. Masterchef'in yeni bölümünde konuk olarak katılan Hasan'ın ikiz kardeşi Hüseyin de benzerlikleri nedeniyle sosyal medyada gündem yarattı. Peki, MasterChef Hasan Biltekin kimdir? İşte MasterChef Hasan'ın ikiz kardeşi...
2MASTERCHEF HASANIN İKİZİ KİMDİR

MASTERCHEF HASAN'IN İKİZİ KİMDİR?

MasterChef'e katılan Hüseyin ile Hasan arasındaki benzerlik şaşırttı. Yakışıklılığıyla dikkat çeken ve Murat Boz'a benzetilen Hasan Biltekin'in ikizi de sosyal medyada en az onun kadar ilgi gördü.
3MASTERCHEF HASAN KİMDİR

MASTERCHEF HASAN KİMDİR?

27 yaşında olan Hasan Biltekin Nevşehirli. 184 cm boyunda olan Biltekin, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu mezunudur.
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Yemek sektöründe liseden beri yer alan Hasan Biltekin, Nevşehir Belediyespor’un mutfak şefliğini yapmaktadır.

Hasan Biltekin’in yemek yarışmalarından kazandığı çok sayıda madalya ile kupası bulunmaktadır.
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