MasterChef Hasan Biltekin kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte MasterChef Hasan'ın ikiz kardeşi!

MASTERCHEF HASAN'IN İKİZİ KİMDİR?

MasterChef'e katılan Hüseyin ile Hasan arasındaki benzerlik şaşırttı. Yakışıklılığıyla dikkat çeken ve Murat Boz'a benzetilen Hasan Biltekin'in ikizi de sosyal medyada en az onun kadar ilgi gördü.