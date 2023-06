MasterChef All Star yarışmacısı Hamza Mercimek'in hayatı MasterChef izleyenleri tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz sene MasterChef yayınına bağlanan Hamza Mercimek, yaşadığı sağlık sorunları yaşadığını dile getirmişti. Böbreklerini kaybeden yarışmacının sağlığına kavuşup kavuşmadığı merak konusu olurken, Mercimek All Star sezonuna katılarak hayranlarına sürpriz yaptı. İşte, MasterChef All Star yarışmacısı Hamza Mercimek'in hayatı hakkında bilgiler.