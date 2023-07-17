MASTERCHEF GÜZİDE KİMDİR, kaç yaşında, nereli? MasterChef All Star yarışmacısı Güzide Mertcan'ın eşi kim? İşte hayatı ve biyografisi!

MASTERCHEF ALL STAR 2023 GÜZİDE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

MasterChef All Star 2023 yarışmacısı Güzide Mertcan, 2 Nisan 1988’de İzmir’de dünyaya geldi. Celal Bayar Üniversitesi’nden mezun olan MasterChef Güzide, evlenip İstanbul'a taşındıktan bir süre sonra ablasıyla ortak bir tekstil firması kurdu. Abiye ve günlük giyim kıyafetleri hazırlıyor. Çocuklarından dolayı aktif olarak çalışma hayatında fazla bulunmadı. Çocukların biraz büyümesiyle uzman estetisyenlik aldı.

Bunların yanı sıra yemek yapma tutkusu katlanarak arttı. Her mutfağı araştırıp farklı tarifler denemeyi çok seviyor. Bir dönem sosyal medya üzerinden tarif videoları çekmiş, çok beğenilmesine rağmen 3. çocukla beraber onu yapmaya vakti kalmamış.