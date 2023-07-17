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MASTERCHEF GÜZİDE KİMDİR, kaç yaşında, nereli? MasterChef All Star yarışmacısı Güzide Mertcan'ın eşi kim? İşte hayatı ve biyografisi!

Güncelleme Tarihi:

#Masterchef Güzide Kimdir#Masterchef Güzide Hayatı#Masterchef All Star
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2023 00:42

MasterChef Güzide'nin hayatı elenmesinin ardından izleyenlerin dikkatini çekti. 2019 yılında mücadele veren ve All Star sezonu ile ekranlara geri dönen MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan elenerek ilk haftadan yarışmaya veda etti. Celal Bayar Üniversitesi’nden mezun olan MasterChef Güzide tekstil işi yaptıktan sonra uzman estetisyenlik aldı. Sosyal medyada aktif yeme videoları paylaşan Güzide Mertcan her mutfağı araştırıp farklı tarifler denemeyi çok seviyor. Peki, MasterChef Güzide kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, MasterChef All Star yarışmacısı Güzide Mertcan'ın hayatı ve biyografisi hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/4MASTERCHEF GÜZİDE KİMDİR, kaç yaşında, nereli MasterChef All Star yarışmacısı Güzide Mertcanın eşi kim İşte hayatı ve biyografisi

MasterChef All Star Güzide kimdir? sorusu merak konusu oldu. MasterChef 2019’da mücadele eden ve uzun bir süre adından söz ettiren Güzide Mertcan MasterChef All Star'ın elenen ilk yarışmacısı oldu. 2 Nisan 1988’de dünyaya gelen MasterChef Güzide, Mustafa Mertcan ile evli ve üç çocuğu var. İşte, MasterChef Güzide'nin hayatı hakkında merak edilenler.

2/4MASTERCHEF ALL STAR 2023 GÜZİDE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA

MASTERCHEF ALL STAR 2023 GÜZİDE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

MasterChef All Star 2023 yarışmacısı Güzide Mertcan, 2 Nisan 1988’de İzmir’de dünyaya geldi. Celal Bayar Üniversitesi’nden mezun olan MasterChef Güzide, evlenip İstanbul'a taşındıktan bir süre sonra ablasıyla ortak bir tekstil firması kurdu. Abiye ve günlük giyim kıyafetleri hazırlıyor. Çocuklarından dolayı aktif olarak çalışma hayatında fazla bulunmadı. Çocukların biraz büyümesiyle uzman estetisyenlik aldı.

 

Bunların yanı sıra yemek yapma tutkusu katlanarak arttı. Her mutfağı araştırıp farklı tarifler denemeyi çok seviyor. Bir dönem sosyal medya üzerinden tarif videoları çekmiş, çok beğenilmesine rağmen 3. çocukla beraber onu yapmaya vakti kalmamış.

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3/4MASTERCHEF GÜZİDE NE ZAMAN YARIŞTI VE KAÇINCI OLDU

MASTERCHEF GÜZİDE NE ZAMAN YARIŞTI VE KAÇINCI OLDU?

Güzide Mertcan MasterChef'in 2019 sezonunda yarışmış ve üçüncü olmuştu.

4/4MASTERCHEF GÜZİDE MERTCAN EVLİ Mİ, EŞİ KİM

MASTERCHEF GÜZİDE MERTCAN EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Güzide Mertcan, Mustafa Mertcan ile evli ve üç çocuğu var. Eşi, DOF Robotic ismindeki şirketin sahibi.

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