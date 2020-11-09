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Haber Giriş: 09.11.2020 - 14:50 | Son Güncelleme:

MasterChef Furkan kaç yaşında, kimdir? Furkan Yalçın hakkında bilgiler

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MasterChef Furkan kaç yaşında, kimdir? Furkan Yalçın hakkında bilgiler
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MasterChef Furkan merak edilen isimler arasında. Furkan Yalçın’ın dün akşam yarışmaya veda etmesinin ardından hakkındaki araştırmalar hızlandı. İşte 20 yaşında olan ve tatlıdaki başarılı performansları ile dikkat çeken başarılı isim hakkında detaylar

MasterChef yarışmacıları arasında yer alan Furkan Yalçın merak edilen isimler arasında yer alıyor. Dün akşam gerçekleşen elemede Barbaros ve Uğur’la beraber elemeye kalan Furkan elenen isim oldu. Yarışmaya vedasının ardından arkadaşları göz yaşlarına boğuldu. Peki MasterChef Furkan kimdir, kaç yaşında? İşte Furkan ile ilgili bilgiler

MASTERCHEF FURKAN KİMDİR?

Furkan Yalçın 20 yaşında. Pastacılık yapan Yalçın, 6 senedir bu mesleği yaptığını aktardı ve okulda bu konuda eğitimi aldığını söyledi. Başarılı yarışmacı 2014 yılında Etiler Turizm Otelcilik Lisesi’ne başlamış. Yalçın aynı zamanda Çin Mutfağı üzerine de eğitimler almış.

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde 4 yıllık Gastronomi bölümünü kazanan başarılı yarışmacı eğitim ve iş yaşamını beraber yürütmüş, daha sonra ise okulunu yarım bırakmak durumunda kalmıştır.

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