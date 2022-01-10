MasterChef final tarihini Mehmet Şef açıkladı: MasterChef finali ne zaman? MasterChef 2021 şampiyonu ne zaman belli olacak?

MasterChef 2021'de büyük final için son günlere girildi. Tv8 ekranlarında macerasına temmuz ayında başlayan ve ana yarışmacı kadrosuyla televizyon başındakilerin büyük beğenisini kazanan MasterChef Türkiye'de son dört yarışmacı şampiyonluk rüyası için mücadelesine devam ediyor. Yapılan düellolar ile Eren ve Tahsin yarı finalist olmayı garantilerken, Hasan ya da Sergen MasterChef'e veda edecek. Son 3 yarışmacı yarı finalde karşı karşıya gelecek ve son 2'ye kalan yarışmacılar büyük finalde karşılaşacak.