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Televizyon
Haber Giriş: 10 Ocak 2022 - 19:08 | 

MasterChef final tarihini Mehmet Şef açıkladı: MasterChef finali ne zaman? MasterChef 2021 şampiyonu ne zaman belli olacak?

MasterChef büyük finali heyecan devam ediyor. Yaklaşık 6 aydır ekran macerasına devam eden MasterChef Türkiye 2021'in şampiyonu yapılacak büyük final ile belli olacak. Son 4'e kalan Tahsin, Eren, Hasan ve Sergen'den bir isim MasterChef büyük finalinde canlı yayında en iyi yemeği yaparak kupanın sahibi olacak. Final haftasına giren fenomen yarışmada perşembe akşamı final oyunu oynanacağını anons eden Mehmet Şef, MasterChef'in biteceği tarihi de duyurdu. Peki, MasterChef ne zaman bitecek, büyük final ne zaman? İşte, 2021 MasterChef Türkiye final tarihi.

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MasterChef 2021'de büyük final için son günlere girildi. Tv8 ekranlarında macerasına temmuz ayında başlayan ve ana yarışmacı kadrosuyla televizyon başındakilerin büyük beğenisini kazanan MasterChef Türkiye'de son dört yarışmacı şampiyonluk rüyası için mücadelesine devam ediyor. Yapılan düellolar ile Eren ve Tahsin yarı finalist olmayı garantilerken, Hasan ya da Sergen MasterChef'e veda edecek. Son 3 yarışmacı yarı finalde karşı karşıya gelecek ve son 2'ye kalan yarışmacılar büyük finalde karşılaşacak.
2MASTERCHEF TÜRKİYE NE ZAMAN BİTİYOR

MASTERCHEF TÜRKİYE NE ZAMAN BİTİYOR?

MasterChef'in yayınlanan yeni bölüm fragmanında Mehmet Şef büyük final tarihini açıkladı. Yarışmacılara detayları duyuran Mehmet Şef perşembe ve cuma akşamı final oyunlarının oynanacağını cuma akşamı da büyük finalin yapılacağını söyledi. MasterChef Türkiye'de yarı final 13 Ocak Perşembe akşamı, büyük final ise 14 Ocak Cuma akşamı gerçekleşecek.
3ÖDÜL NE

ÖDÜL NE?

MasterChef Türkiye 2021'in birincisine verilecek ödül henüz açıklanmadı. 2020 yılında yapılan MasterChef Türkiye birincisine şampiyonluk kupasının yanında lüks bir otomobil verilmişti.
4MASTERCHEFTE SON 4E KALAN İSİMLER

MASTERCHEF'TE SON 4'E KALAN İSİMLER

Aylar süren macerada sona yaklaşılırken, Hasan, Sergen, Eren ve Tahsin son 4'e kalmayı garantiledi. Bu hafta oynanan yarı final oyunları ile Eren rakiplerini geçerek ilk 3'e adını yazdırdı.
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Pazar akşamı oynanan oyun sonunda da Tahsin ilk 3'e giren 2. yarışmacı oldu. Sergen ya da Hasan pazartesi akşamı yarı finalist olacak. Bir isim ise MasterChef'e veda edecek.
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