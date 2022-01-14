MasterChef Eren'in hayatı gündemde: MasterChef 2021 finalisti Eren Kaşıkçı kimdir, kaç yaşında aslen nereli?

MASTERCHEF EREN KAŞIKÇI KİMDİR?

1989 doğumlu olan Eren Kaşıkçı 32 yaşındadır. Kırıkkale doğumlu olan yarışmacı Tokatlıdır. Bir kardeşi bulunan Eren Kaşıkçı'nın babası asker annesi ise ev hanımıdır. Yarışmaya Gökçeada’dan katılan Eren Kaşıkçı evli ve bir çocuk babasıdır.