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MasterChef Eren'in hayatı gündemde: MasterChef 2021 finalisti Eren Kaşıkçı kimdir, kaç yaşında aslen nereli?

#Masterchef#Eren Kaşıkçı#Televizyon

MasterChef Eren'in hayatı finalde gösterdiği başarının ardından dikkatleri bir kez daha üzerine topladı. Özellikle ailesi ve yaşadığı hayatla ilgili MasterChef finalinde sık sık bilgi veren Eren Kaşıkçı'nın biyografisi ekran başındakilerin gündemine geldi. MasterChef'te adını finale yazdıran Eren sosyal medyada kızıl sakal olarak da biliniyor. Türkiye'nin birçok yerinde tecrübe edinen Eren 9 Mayıs Üniversitesi Turizm Bölümü'nü bitirdi. Turizm sektörünün pek çok farklı pozisyonunda çalışan başarılı finalist, yarışmacı seçimlerinde ilk 12'ye girerek dikkat çekmişti. Peki, MasterChef finalisti Eren Kaşıkçı kimdir, kaç yaşında aslen nereli? İşte, MasterChef Eren'in hayatı ve biyografisi.

1/4MasterChef Erenin hayatı gündemde: MasterChef 2021 finalisti Eren Kaşıkçı kimdir, kaç yaşında aslen nereli

MasterChef Eren kimdir sorusu ekran başındakilerin gündemine geldi. MasterChef Türkiye 2021 sezonunda gösterdiği başarı ile dikkat çeken Eren Kaşıkçı büyük finalin ilk gününü birinci tamamladı. Özel bir aşçılık okulunda profesyonel eğitim alan MasterChef Eren, Gökçeada'da restoranda aşçılık mesleğini sürdürüyor.

2/4MASTERCHEF EREN KAŞIKÇI KİMDİR

MASTERCHEF EREN KAŞIKÇI KİMDİR?

1989 doğumlu olan Eren Kaşıkçı 32 yaşındadır. Kırıkkale doğumlu olan yarışmacı Tokatlıdır. Bir kardeşi bulunan Eren Kaşıkçı'nın babası asker annesi ise ev hanımıdır. Yarışmaya Gökçeada’dan katılan Eren Kaşıkçı evli ve bir çocuk babasıdır.

3/4MasterChef Erenin hayatı gündemde: MasterChef 2021 finalisti Eren Kaşıkçı kimdir, kaç yaşında aslen nereli

19 Mayıs Üniversitesi Turizm Bölümü'ne giden Kaşıkçı, bu bölümü tamamlamamıştı. MasterChef Eren 2012-2013 yıllarında özel bir aşçılık okulunda profesyonel eğitim almıştır.

4/4MasterChef Erenin hayatı gündemde: MasterChef 2021 finalisti Eren Kaşıkçı kimdir, kaç yaşında aslen nereli

Gökçeada'da bir otelde şeflik yapan Eren, MasterChef'te birinci olmak için cuma akşamı Hasan ile düelloda mücadele edecek.

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#Masterchef#Eren Kaşıkçı#Televizyon