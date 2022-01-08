MasterChef Eren kimdir? MasterChef yarı finalisti Eren Kaşıkçı kaç yaşında nereli? İşte hayatı ve biyografisi

MasterChef yarı finalisti Eren Kaşıkçı'nın kariyer hayatı, yarışmanın izleyenleri tarafından merak konusu oldu. Yaklaşık 6 aydır şampiyonluk mücadelesine devam eden Eren son 3'e kalarak yarı finale yükseldi. Turizm sektörünün pek çok farklı pozisyonunda ve Türkiye'nin birçok yerinde tecrübe edinen Eren 9 Mayıs Üniversitesi Turizm Bölümü'nü bitirdi. Hindiba ve mantarlı buğday salatası yapan Eren, yarışmacı seçimlerinde ilk 12'ye girerek dikkat çekmişti.