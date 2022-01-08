MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriMasterChef Eren kimdir? MasterChef yarı finalisti Eren Kaşıkçı kaç yaşında nereli? İşte hayatı ve biyografisi
GeriTelevizyon MasterChef Eren kimdir? MasterChef yarı finalisti Eren Kaşıkçı kaç yaşında nereli? İşte hayatı ve biyografisi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Televizyon
Haber Giriş: 08 Ocak 2022 - 03:09 | 

MasterChef Eren kimdir? MasterChef yarı finalisti Eren Kaşıkçı kaç yaşında nereli? İşte hayatı ve biyografisi

MasterChef Eren'in hayatı yarı finalist olmasının ardından gündeme geldi. MasterChef Türkiye 2021 sezonunda gösterdiği başarı ile dikkat çeken Eren Kaşıkçı, son bölümde şeflerden günün en yüksek puanını alarak yarı finale kalmayı garantiledi. MasterChef'te adını ilk 3'e yazdıran Eren sosyal medyada kızıl sakal olarak da biliniyor. Özel bir aşçılık okulunda profesyonel eğitim alan MasterChef Eren, Gökçeada'da restoranda aşçılık mesleğini sürdürüyor. Peki, MasterChef Eren kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, MasterChef yarı finalisti Eren Kaşıkçı'nın hayatı ve biyografisi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
MasterChef yarı finalisti Eren Kaşıkçı'nın kariyer hayatı, yarışmanın izleyenleri tarafından merak konusu oldu. Yaklaşık 6 aydır şampiyonluk mücadelesine devam eden Eren son 3'e kalarak yarı finale yükseldi. Turizm sektörünün pek çok farklı pozisyonunda ve Türkiye'nin birçok yerinde tecrübe edinen Eren 9 Mayıs Üniversitesi Turizm Bölümü'nü bitirdi. Hindiba ve mantarlı buğday salatası yapan Eren, yarışmacı seçimlerinde ilk 12'ye girerek dikkat çekmişti.
2MASTERCHEF EREN KAŞIKÇI KİMDİR

MASTERCHEF EREN KAŞIKÇI KİMDİR?

1989 doğumlu olan Eren Kaşıkçı 32 yaşındadır. Kırıkkale doğumlu olan yarışmacı Tokatlıdır. Bir kardeşi bulunan Eren Kaşıkçı'nın babası asker annesi ise ev hanımıdır. Yarışmaya Gökçeada’dan katılan Eren Kaşıkçı evli ve bir çocuk babasıdır.
3
19 Mayıs Üniversitesi Turizm Bölümü'ne giden Kaşıkçı, bu bölümü tamamlamamıştı. MasterChef Eren 2012-2013 yıllarında özel bir aşçılık okulunda profesyonel eğitim almıştır.

Gökçeada'da bir otelde şeflik yapan Eren, MasterChef'te birinci olmak için son üçlüde mücadele edecek.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi