MasterChef Eren kimdir? MasterChef yarı finalisti Eren Kaşıkçı kaç yaşında nereli? İşte hayatı ve biyografisi
MasterChef Eren'in hayatı yarı finalist olmasının ardından gündeme geldi. MasterChef Türkiye 2021 sezonunda gösterdiği başarı ile dikkat çeken Eren Kaşıkçı, son bölümde şeflerden günün en yüksek puanını alarak yarı finale kalmayı garantiledi. MasterChef'te adını ilk 3'e yazdıran Eren sosyal medyada kızıl sakal olarak da biliniyor. Özel bir aşçılık okulunda profesyonel eğitim alan MasterChef Eren, Gökçeada'da restoranda aşçılık mesleğini sürdürüyor. Peki, MasterChef Eren kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, MasterChef yarı finalisti Eren Kaşıkçı'nın hayatı ve biyografisi.
MasterChef yarı finalisti Eren Kaşıkçı'nın kariyer hayatı, yarışmanın izleyenleri tarafından merak konusu oldu. Yaklaşık 6 aydır şampiyonluk mücadelesine devam eden Eren son 3'e kalarak yarı finale yükseldi. Turizm sektörünün pek çok farklı pozisyonunda ve Türkiye'nin birçok yerinde tecrübe edinen Eren 9 Mayıs Üniversitesi Turizm Bölümü'nü bitirdi. Hindiba ve mantarlı buğday salatası yapan Eren, yarışmacı seçimlerinde ilk 12'ye girerek dikkat çekmişti.