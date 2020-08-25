MasterChef Eray'dan tepki: Beni yem olarak görüyorlar!

ERAY'DAN TEPKİ Mavi takıma en son seçilen Eray, kaptanlara tepki gösterdi. 'Uğur beni seçtiği için mutlu değil, ben şu anda ortamı değiştirdim. Onların yaptıkları stratejileri boşa çıkaracağım. Onlar beni yem olarak aldılar. Hiç sıkıntı yok! Beni istedikleri kadar elemeye sokabilirler benim için problem yok' ifadelerini kullandı.