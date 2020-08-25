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Haber Giriş: 25 Ağustos 2020 - 09:08 | 

MasterChef Eray'dan tepki: Beni yem olarak görüyorlar!

MasterChef Türkiye'de dün akşam kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şeflerin verdiği ıslak hamburgeri en iyi yapan Uğur mavi takımın kaptanı oldu. Kırmızı takımın kaptanını belirleyen Uğur kendine rakip olarak Özgül'ü seçti. İşte MasterChef Türkiye'de öne çıkanlar...

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16 yarışmacının mücadele ettiği MasterChef Türkiye'de dün akşam kaptanlık oyunu oynandı. Jüri üyeleri yarışmacılardan 40 dakikada 8 adet ıslak hamburger yapmalarını istedi.

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Islak hamburgerde iddialı olan yarışmacıların bir çoğu verilen yemeği yapamadı. Stresli anların yaşandığı gecede Gülşah, Tanya ve Ebru yemeğini yetiştiremedi.

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Jüri verdikleri yemeğe en yakın tabakları Uğur, Duygu, Esra, Berk ve Furkan olarak belirledi. Kaptanlık oyununda Esra ile finale kalan Uğur mavi takımın kaptanı olmaya hak kazandı.

4KIRMIZI TAKIM KAPTANI ÖZGÜL
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KIRMIZI TAKIM KAPTANI ÖZGÜL

Kaptanlık oyununu kazanan Uğur kırmızı takımın kaptanı olarak Özgül'ü belirledi. Takımlarını oluşturan ikili zor anlar yaşadı.

5İŞTE MAVİ VE KIRMIZI TAKIM
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İŞTE MAVİ VE KIRMIZI TAKIM

Uğur'un kaptan olduğu mavi takımda, Berk, Gülşah, Ayyüce , Emir, Ebru, Duygu ve Eray yer alıyor.

Özgül'ün kaptan olduğu kırmızı takım ise Barbaros, Serhat, Furkan, Celal, Esra, Tanya ve Sefa'dan oluşuyor.

6ERAYDAN TEPKİ
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ERAY'DAN TEPKİ

Mavi takıma en son seçilen Eray, kaptanlara tepki gösterdi. 'Uğur beni seçtiği için mutlu değil, ben şu anda ortamı değiştirdim. Onların yaptıkları stratejileri boşa çıkaracağım. Onlar beni yem olarak aldılar. Hiç sıkıntı yok! Beni istedikleri kadar elemeye sokabilirler benim için problem yok' ifadelerini kullandı.

7KAPTANLAR YARIŞTI
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KAPTANLAR YARIŞTI

MasterChef Türkiye'de yeni kural ilk kez uygulandı. Kaptanlar bu kez yarışma öncesi takımlarıyla 5 dakika daha fazla toplantı yapabilmek için ter döktü. Şeflerin verdiği somon carpaccioyu daha iyi yapan Özgül, 5 dakika fazla toplantı yapma hakkı kazandı.

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