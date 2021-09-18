MasterChef Eray kimdir, kaç yaşında, nerede çalışıyor? İşte, MasterChef Eray hakkında merak edilenler

MASTERCHEF ERAY ŞİMDİ NE YAPIYOR, NEREDE ÇALIŞIYOR? MasterChef yarışmasından sonra takipçi sayısı da hızla artan Eray hakkında bir dönem MasterChef Eray öldü mü, Eray’a ne oldu gibi haberler çıkmıştı. Ancak kendi sosyal medya hesabından iddiaları yalanlayan Eray, “Öldüysem nasıl cevap verebilirim?” yanıtıyla da olay olmuştu.