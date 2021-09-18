MasterChef Eray kimdir, kaç yaşında, nerede çalışıyor? İşte, MasterChef Eray hakkında merak edilenler
MasterChef 2020’ye iz bırakan yarışmacılardan biri olan Eray, bu sezon da MasterChef’e konuk olmasıyla yeniden gündeme geldi. Lezzetli yemekleriyle de şeflerin beğenisini toplayan MasterChef Eray şimdi ne yapıyor merak konusu. Peki MasterChef Eray kimdir, kaç yaşında, nereli ve nerede çalışıyor? İşte Eray Aksungur hakkında merak edilenler…
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Geçtiğimiz sezon MasterChef yarışmasında başarılı isimlerden olan Eray Aksungur, lezzetli yemekleriyle beğeni topluyordu. Şimdi ise Eray’ın ne yaptığı izleyenler tarafından merak ediliyor.
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Daha önce Show TV'de yayınlanan ve Danilo Zanna'nın da jüri olduğu Lezzet Akademisi yarışmasına da katılan MasterChef Eray kimdir, nereli, kaç yaşında? Eray şimdi ne yapıyor, nerede çalışıyor? İşte Eray Aksungur hakkında bilgiler…
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MASTERCHEF ERAY KİMDİR?
Eray Aksungur, Bolulu. 23 yaşındaki yarışmacı, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçışılık Bölümü'nü bitirmiş. Aksungur, İstanbul ve Bodrum'da çeşitli otellerde aşçılık yapmış, son olarak Bolu'daki bir otelde çalışmaya başlamış.
Final turunu başarı ile tamamlayan ve ilk 16 yarışmacı arasına giren Aksungur, Show TV'de yayınlanan ve Danilo Zanna'nın da jüri olduğu Lezzet Akademisi yarışmasına da katılmış.
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MASTERCHEF ERAY ŞİMDİ NE YAPIYOR, NEREDE ÇALIŞIYOR?
MasterChef yarışmasından sonra takipçi sayısı da hızla artan Eray hakkında bir dönem MasterChef Eray öldü mü, Eray’a ne oldu gibi haberler çıkmıştı. Ancak kendi sosyal medya hesabından iddiaları yalanlayan Eray, “Öldüysem nasıl cevap verebilirim?” yanıtıyla da olay olmuştu.
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Sonrasında ise sürpriz bir organizasyon ile sevgilisi İlayda Misem Koyuncu'ya evlenme teklif etti. Evlilik teklifi sırasında oldukça heyecanlı olduğu gözlenen Eray Aksungur, yaptığı bu evlilik teklifi ile yeniden gündem oldu.
Yarışmadan elendikten sonra farklı sektörlere de el atan Eray Aksungur, kendi markasını oluşturmuş ve çikolata firması kurmuştur.