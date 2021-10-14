MasterChef Emre kimdir, nereli, kaç yaşında? Emre Büber’in biyografisi
MasterChef Emre merak edilen isimlerden biri oldu. Yarışmanın ana kadrosuna 16. yarışmacı olarak giren Emre Büber iddialı tabakları ve girdiği diyaloglar ile dikkat çekiyor. Peki, MasterChef Emre kimdir, nereli, kaç yaşında?
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MasterChef yarışmacısı olan Emre Büber’in kaç yaşında ve nereli olduğu merak konusu haline geldi. Yarışmaya Avusturya’dan katılan Emre Büber aslen Konyalı. MasterChef Emre, ana kadroya dahil olduğu zaman yaptığı açıklamada bir oğlu olduğunu açıklamıştı.
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MASTERCHEF EMRE KİMDİR?
Yaptığı tabaklar ile dikkat çeken Emre Büber yarışmaya Avusturya’dan katılıyor. Aslen Konyalı olan Büber, 26 yaşında. MasterChef Emre alaylı aşçı olarak çalıştığını ve yaklaşık 4 yıldır bu meslekte olduğunu belirtti.
Ana kadroya dahil olduğu zaman yaptığı açıklamada, ‘Şefim daha önce açık açık belirtmedim. Buraya ilk başta oğlum için geldim, ona örnek olabilmek için. İyi ki de ilk gün yukarıya çıkmamışım. Hiçbir şeyden yılma veya vazgeçme olmadığını ve her zaman başarıya bir gün gidebileceğini göstermiş oldum. En son gün çıktığım için çok mutluyum. Azmimi görmüştür, ilerde o da başarıya ulaşır inşallah. Onu her şeyden çok seviyorum. İsmi Bünyamin Cafer.’ dedi.