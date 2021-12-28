MasterChef Emir kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef eski yarışmacısı Emir Elidemir’in hayatı hakkında bilgiler
MasterChef Emir'in hayatı ve biyografisi yarışmanın son bölümünde yeniden gündeme geldi. Tv8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı MasterChef Türkiye'nin 2020 sezonunda üçüncülüğe adını yazdıran Emir Elidemir, sosyal medyada yaptığı yemeklerle dikkatleri üzerine topluyor. Florida'da, Amsterdam'da Gastronomi ve Mutfak üzerine stajlar yapan Emir Elidemir ayrıca ünlü futbolcu Hasan Elidemir'in oğlu olmasıyla da adından söz ettiriyor. Peki, MasterChef Emir kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, MasterChef eski yarışmacısı Emir Elidemir’in hayatı hakkında bilgiler.
MasterChef Emir Elidemir kimdir, sorusu yarışmanın izleyenleri tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. MasterChef Emir, yarışmanın son bölümünde konuk olarak ekranlara geldi. Geçen yıl MasterChef'te gösterdiği başarılı performans ile dikkat çeken MasterChef Emir, Barbaros ve Serhat ile son üçe kalmayı başarmıştı. 1994 yılında İzmir’de dünyaya gelen Emir Elidemir, Üniversite eğitimini Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde tamamladı.
Florida'da, Amsterdam'da stajlar yapan Emir Elidemir, bu stajlardan birisini 2 Michelin yıldızlı restoranda gerçekleştirmiştir. Emir Elidemir son olarak New York’ta çalışmıştır.
EMİR’İN BABASI ESKİ FUTBOLCU VE SPOR YAZARI
İzmırspor'un eski futbolcularından, spor yazarı ve diş hekimi Hasan Elidemir, 60 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir tedavi gören Elidemir'in özel bir hastanede yoğun bakıma alındıktan sonra buradaki tüm müdahalelere rağmen kalbinin durduğu öğrenildi. İzmir'in Eşrefpaşa semtinde 1959 yılında doğan ve 1970'te İzmirspor altyapısında futbola başlayarak genç milli olan Elidemir, 14 yıl bu kulüpte forma giydikten sonra Antalyaspor'da da oynadı. Aynı zamanda Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olarak uzun yıllar Eşrefpaşa Hastanesi ve kendi muayenehanesinde doktorluk yapan Elidemir, köşe yazarlığı ve Altay'da sportif direktörlük görevinde bulundu. Yeni Asır'da spor yazarlığı da yapan Elidemir, Yeni Buca Mezarlığı'nda toprağa verildi.