MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriMasterChef Emir kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef eski yarışmacısı Emir Elidemir’in hayatı hakkında bilgiler
GeriTelevizyon MasterChef Emir kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef eski yarışmacısı Emir Elidemir’in hayatı hakkında bilgiler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Televizyon
Haber Giriş: 28 Aralık 2021 - 20:06 | 

MasterChef Emir kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef eski yarışmacısı Emir Elidemir’in hayatı hakkında bilgiler

MasterChef Emir'in hayatı ve biyografisi yarışmanın son bölümünde yeniden gündeme geldi. Tv8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı MasterChef Türkiye'nin 2020 sezonunda üçüncülüğe adını yazdıran Emir Elidemir, sosyal medyada yaptığı yemeklerle dikkatleri üzerine topluyor. Florida'da, Amsterdam'da Gastronomi ve Mutfak üzerine stajlar yapan Emir Elidemir ayrıca ünlü futbolcu Hasan Elidemir'in oğlu olmasıyla da adından söz ettiriyor. Peki, MasterChef Emir kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, MasterChef eski yarışmacısı Emir Elidemir’in hayatı hakkında bilgiler.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
MasterChef Emir Elidemir kimdir, sorusu yarışmanın izleyenleri tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. MasterChef Emir, yarışmanın son bölümünde konuk olarak ekranlara geldi. Geçen yıl MasterChef'te gösterdiği başarılı performans ile dikkat çeken MasterChef Emir, Barbaros ve Serhat ile son üçe kalmayı başarmıştı. 1994 yılında İzmir’de dünyaya gelen Emir Elidemir, Üniversite eğitimini Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde tamamladı.
2MASTERCHEF EMİR KİMDİR

MASTERCHEF EMİR KİMDİR?

1994 yılında İzmir’de dünyaya gelen MasterChef Emir 26 yaşında. Emir Elidemir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. Üniversite eğitimini Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde tamamlamıştır.
3
Florida'da, Amsterdam'da stajlar yapan Emir Elidemir, bu stajlardan birisini 2 Michelin yıldızlı restoranda gerçekleştirmiştir. Emir Elidemir son olarak New York’ta çalışmıştır.
4EMİR’İN BABASI ESKİ FUTBOLCU VE SPOR YAZARI

EMİR’İN BABASI ESKİ FUTBOLCU VE SPOR YAZARI

İzmırspor'un eski futbolcularından, spor yazarı ve diş hekimi Hasan Elidemir, 60 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir tedavi gören Elidemir'in özel bir hastanede yoğun bakıma alındıktan sonra buradaki tüm müdahalelere rağmen kalbinin durduğu öğrenildi. İzmir'in Eşrefpaşa semtinde 1959 yılında doğan ve 1970'te İzmirspor altyapısında futbola başlayarak genç milli olan Elidemir, 14 yıl bu kulüpte forma giydikten sonra Antalyaspor'da da oynadı. Aynı zamanda Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olarak uzun yıllar Eşrefpaşa Hastanesi ve kendi muayenehanesinde doktorluk yapan Elidemir, köşe yazarlığı ve Altay'da sportif direktörlük görevinde bulundu. Yeni Asır'da spor yazarlığı da yapan Elidemir, Yeni Buca Mezarlığı'nda toprağa verildi.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi