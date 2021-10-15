MasterChef eleme potasına kimler gitti, kim aday oldu? 14 Ekim MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kazanan takım

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU? Dokunulmazlık oyununda bireysel dokunulmazlığın sahibi olan Dilara MasterChef 6. eleme adayı olarak Ateş'in ismini verdi. Kırmızı takımda diğer eleme adayını belirlemek için ise gecenin sonunda konsey gerçekleşti. Kırmızı takım yarışmacılarının kullandıkları oylar sonucunda en çok ismi yazılan Milhan oldu. Milhan bu sonuçlar MasterChef 7. eleme adayı seçildi. Böylece 14 Ekim akşamı MasterChef eleme adayları Ateş ve Milhan oldu.