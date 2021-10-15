MasterChef eleme potasına kimler gitti, kim aday oldu? 14 Ekim MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kazanan takım
MasterChef eleme adayı kimler oldu, sorusu yarışmanın son bölümünde netlik kazandı. Mavi takım ve kırmızı takımın haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldiği MasterChef Türkiye'nin 14 Ekim tarihli 91. bölümünde, yarışmacılar Mardin'e konuk oldu. Mezopotomya yemeklerinden oluşan zorlu menüyü vaktinde yetiştirmeye çalışan yarışmacılar şeflerin karşısında tüm hünerlerini gösterdi. Heyecan dolu bölümde MasterChef dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken, kırmızı takımdan iki isim de eleme potasına girdi. İşte, MasterChef eleme potasına giren isimler ve son bölümünde yaşananlar.
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MasterChef eleme gecesi öncesi haftanın son dokunulmazlık oyununda potaya giren isim kesinleşti. Tv8 ekranlarında macerasına hız kesmeden devam eden yarışmada Danilo, Somer ve Mehmer Şef yarışmacılardan Mardin'de Mezopotomya menüsünü hazırlamalarını istedi. Konuk misafirlerin tadımı ile mavi takım gecenin kazananı oldu. Kırmızı takım da ise bireysel dokunulmazlığı Dilara alırken, eleme potasına ise Ateş ve Milhan girdi.
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MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
Dokunulmazlık oyununda bireysel dokunulmazlığın sahibi olan Dilara MasterChef 6. eleme adayı olarak Ateş'in ismini verdi. Kırmızı takımda diğer eleme adayını belirlemek için ise gecenin sonunda konsey gerçekleşti. Kırmızı takım yarışmacılarının kullandıkları oylar sonucunda en çok ismi yazılan Milhan oldu. Milhan bu sonuçlar MasterChef 7. eleme adayı seçildi. Böylece 14 Ekim akşamı MasterChef eleme adayları Ateş ve Milhan oldu.
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef 2021 yarışmacıları haftanın son dokunulmazlık oyununda Mardin'e gitti. Dış çekimin ekranlara yansıdığı bölümde günün menüsü yumurtalı köfte, şiveydiz, duvaklı pilav, Kilis tava ve kahiyye tatlısı olarak açıklandı. 9 ilin öne çıkan yemeklerinden oluşan menü için şefler yarışmacılara tam 70 dakika süre verdi.
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Sürenin ardından takımların hazırladıkları yemekler önemli misafirlere ikram edildi. Şefler, stüdyoda yemeklere göre oyları tek tek sayımını gerçekleştirdi. Konukların verdikleri oylara göre 28-7 skorla mavi takım 3. dokunulmazlık oyununu kazandı. Kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık oyununu oynamak üzere yeniden mutfağa girdi.
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BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
Dokunulmazlık oyunu sonrasında kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için siyah önlüklerini giydi. Bir hafta daha yarışmada kalmak ve eleme potasına girmemek isteyen yarışmacılara bu oyunda ayçiçek yağı verildi. Şefler bireysel dokunulmazlık için kızartma tekniği ile yarışmacıların yaratıcı yemek hazırlamaları istedi.
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40 dakikalık süre sonunda birbirinden farklı tabaklar ortaya çıkaran kırmızı takım şeflere sunum yaptı. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in değerlendirmeleri ile gecenin en iyi tabağını hazırlayan üç isim Dilara, Sergen ve Safanur oldu. Şeflerin oy birliğine göre bireysel dokunulmazlığı Dilara kazandı.