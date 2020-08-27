MasterChef eleme konseyinde gergin anlar! Kaos yaratıyorsun...

İKİNCİ ADAY KONSEYDE BELLİ OLDU Takım arasında yapılan oylamada Eray ve Berk arasında tartışma yaşandı. Eray'ın mutfakta heyecan yapıp kaos yarattığını düşünen Berk takım arkadaşını uyardı. Eray ise Berk'e 'sen çok bilmişlik yapıyorsun' cevabını verdi.