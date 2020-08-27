MasterChef eleme konseyinde gergin anlar! Kaos yaratıyorsun...

Dün akşam ekrana gelen MasterChef Türkiye'de mavi ve kırmızı takım ikinci dokunulmazlık oyunu için mücadele etti. Şefler tarafından yarışmacılara narenciye verildi. Mavi-Kırmızı takım eşleşmesinde ikinci oyunu kaybeden de Uğur'un kaptan olduğu Mavi takım oldu. İşte MasterChef Türkiye'de öne çıkanlar...
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1
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Şefler yarışmacılardan yaratıcılıklarını ön plana çıkarmaları için narenciye verdi. Sırasıyla amuse bouche, soğuk başlangıç, ara sıcak, ana yemek son olarak da narenciye kullanıp tatlı yapmalarını istedi.
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40 dakika gibi kısa bir sürede tabak hazırlamaları gereken yarışmacılar stresli anlar yaşadı. 5 çeşit yemek hazırlayan iki takım da oylama heyecanı yaşadı. Şeflerin kararıyla dokunulmazlık oyununu 3-2 kazanan kırmızı takım oldu.
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MAVİ TAKIM BİREYSEL DOKUNULMAZLIKTA
Bireysel dokunulmazlık için mücadele eden yarışmacılar Mehmet şefin hazırladığı tütsülü rozbif yemeğini yapmak için mücadele etti.
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En başarılı tabağı yapan Duygu bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu. Duygu, eleme potasına mavi takımın kaptanı Uğur'u gönderdi.
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İKİNCİ ADAY KONSEYDE BELLİ OLDU
Takım arasında yapılan oylamada Eray ve Berk arasında tartışma yaşandı. Eray'ın mutfakta heyecan yapıp kaos yarattığını düşünen Berk takım arkadaşını uyardı. Eray ise Berk'e 'sen çok bilmişlik yapıyorsun' cevabını verdi.
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İki oyundur üst üstte kaybeden mavi takım eleme potasına gidecek dördüncü ismi de takım oylamasında belirledi. Arkadaşları tarafından potaya gönderilen son isim Gülşah oldu.
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Böylece eleme potasında yer alan dört yarışmacı da mavi takımda yarışan Ayyüce, Uğur, Gülşah ve Emir olarak belirlendi.