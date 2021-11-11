MasterChef eleme adayları kimler, potaya kim gitti? 10 Kasım MasterChef'te 2. dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU? MasterChef'te oynanan gecenin dokunulmazlık oyunu sonrası bireysel dokunulmazlığı alan Eren, 3. eleme adayını seçti. Eren potaya takım arkadaşı Dilara'yı gönderdi.



Gecenin 2. adayını belirlemek üzere ardından kırmızı takımda konsey yapıldı. Takım yarışmacılarının kullandıkları oylar sonucunda potaya giren diğer isim Pelin oldu. Böylece MasterChef'in 10 Kasım tarihli bölümünde eleme adayları Dilara ve Pelin olarak seçildi.