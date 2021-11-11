MasterChef eleme adayları kimler, potaya kim gitti? 10 Kasım MasterChef'te 2. dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu
MasterChef eleme adayları, lezzet mücadelesine devam eden yarışmada dokunulmazlık oyununu kaybeden takımdan seçildi. “7 bölge 7 yemek” konsepti ile haftanın 2. dokunulmazlık oyunu heyecanının ekranlara geldiği MasterChef Türkiye'nin 10 Kasım tarihli 110. bölümünde rakiplerinden daha başarılı menü çıkaran kırmızı takım gecenin galibi olurken, bireysel dokunulmazlığın sahibi de Eren seçildi. Şeflerin en hassas oldukları konu olan çift tadımın yapılması ise gergin anlara neden oldu. Peki, MasterChef eleme adayları kimler oldu? İşte, MasterChef'in son bölümünde yaşananlar.
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MasterChef Türkiye'nin 10 Kasım akşamı ekranlara gelen 110. bölümünde dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. TV8 ekranlarında izleyici ile buluşan MasterChef Türkiye'de çarşamba gecesi yaşanan dokunulmazlık heyecanında günün menüsünü tadan şeflerin kararına göre kırmızı takım kazandı. Mavi takımda Hasan'ın çift tadım yapması nedeniyle tatlı iptal edildi. Gecenin sonunda ise kırmızı takımda yapılan oylama sonucunda MasterChef eleme adayları Dilara ve Pelin oldu.
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MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
MasterChef'te oynanan gecenin dokunulmazlık oyunu sonrası bireysel dokunulmazlığı alan Eren, 3. eleme adayını seçti. Eren potaya takım arkadaşı Dilara'yı gönderdi.
Gecenin 2. adayını belirlemek üzere ardından kırmızı takımda konsey yapıldı. Takım yarışmacılarının kullandıkları oylar sonucunda potaya giren diğer isim Pelin oldu. Böylece MasterChef'in 10 Kasım tarihli bölümünde eleme adayları Dilara ve Pelin olarak seçildi.
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'nin ekranlara gelen son bölümünde, şefler kırmızı ve mavi takım yarışmacılarından “7 bölge 7 yemek” konseptinde yemekler hazırlamalarını istedi. Bu turda verilen menüde ekşili malhita çorbası, urtmekli çökelek böreği, deniz börülcesi salatası, zırz salatası, kiremitte balık, Ankara tava ve muratağa vardı.
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Bir saatlik verilen sürenin ardından yapılan yemeklerin tadına bakan şefler aldıkları kararı duyurdu. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in kararına göre kırmızı takım, yapılan yemeklerde rakibine 4-2 üstünlük sağlayarak dokunulmazlık oyununu kazandı.
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MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık oyununda bir kez daha mücadele verdi. Şefler bireysel dokunulmazlık oyununda 10 Kasım'a özel "Sonsuzluk" yemeğinin yapılmasını istedi. Reçete anlatımı sonras bu yemek için yarışmacılara bir saat zaman verildi.
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10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’ne özel yapılan bu anlamlı yemeği şefler süre sonunda değerlendirerek aldıkları kararı açıkladı. Oy birliğine göre Eren, bireysel dokunulmazlığı kazanan isim oldu.