MasterChef eleme adayları kimler oldu, potaya kimler girdi? İşte 24 Ekim MasterChef 5. ve 6. eleme adayları ve son bölüm özeti
MasterChef eleme adayları son bölümle beraber netleşti. Haftanın son dokunulmazlık oyununun oynandığı gecede Kore mutfağı rüzgarı esti. Eray'ın Berker'e 'Seni de buradan yolcu ederiz' dediği iddialı sözler stüdyoda ilginç anlara sahne olurken, MasterChef Türkiye'nin 24 Ekim tarihli 84. bölümünde mavi takımdan iki isim eleme adayı oldu. Gecenin sonunda potaya giren son isimlerin kesinleşmesiyle haftanın 6 eleme adayı belirlenmiş oldu. Peki, MasterChef eleme adayları kimler oldu? İşte, 24 Ekim MasterChef 5. ve 6. eleme adayları ve kazanan takım.
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MasterChef Türkiye'nin 24 Ekim Cumartesi akşamı ekranlara gelen 84. bölümünde haftanın son dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları son bölümde, Kocaeli’nde bir otomotiv fabrikasına konuk oldu ve Kore mutfağından yemekler hazırladı. 50 dakikalık sürenin ardından MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kazanan takım kırmızı takım olurken, bireysel dokunulmazlığı alan Serhat gecenin ilk eleme adayı olarak Uğur'u seçti. İşte, MasterChef son bölümünde yaşananlar.
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MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
MasterChef Türkiye'nin dokunulmazlık oyunu ile yayınlanan son bölümünde, mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Serhat gecenin ilk eleme adayı olarak Uğur'un ismini verdi.
Mavi takımda yapılan oylamada ise diğer eleme adayı Esra oldu.
MasterChef'te haftanın eleme adayları böylece Berker, Sefa, Tanya, Emir, Uğur ve Esra oldu.
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin yayınlanan 84. bölümünde kırmızı ve mavi takım Kocaeli’nde bir otomotiv fabrikasına konuk oldu. Şefler dokunulmazlık oyunu için yarışmacılardan Kore mutfağından yemekler yapmasını istedi. Takımlar gecenin menüsünde tteokbokk, chijeu-buldak, bibimbap, gyeranmari ve mandu hazırladı.
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50 dakikalık sürenin sonunda yapılan bu yemekler için otomotiv fabrikası çalışanları oylamalarını kullandı. Danilo, Somer ve Mehmet Şef verilen oyları açıkladı ve kazanan takım kırmızı takım oldu. Mavi takım ise bireysel dokunulmazlık için yeniden mutfağa girdi.
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MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
Kora mutfağı menüsünü kaybeden mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için bir kez daha mutfağa girdi. Şefler bireysel dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan çeşitli kuruyemişler ile yaratıcı bir yemek yapmasını istedi.
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45 dakikalık süre sonrası bireysel dokunulmazlık oyununda yemekleri en iyi yapan isimler Eray, Serhat ve Esra oldu. şeflerin yaptığı oylama sonrası bireysel dokunulmazlığı kazanan ise Serhat oldu.