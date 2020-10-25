MasterChef eleme adayları kimler oldu, potaya kimler girdi? İşte 24 Ekim MasterChef 5. ve 6. eleme adayları ve son bölüm özeti

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU? MasterChef Türkiye'nin dokunulmazlık oyunu ile yayınlanan son bölümünde, mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Serhat gecenin ilk eleme adayı olarak Uğur'un ismini verdi.



Mavi takımda yapılan oylamada ise diğer eleme adayı Esra oldu.



MasterChef'te haftanın eleme adayları böylece Berker, Sefa, Tanya, Emir, Uğur ve Esra oldu.