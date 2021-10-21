MasterChef eleme adayları kimler oldu, potaya kim gitti? 20 Ekim MasterChef 95. bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan belli oldu
MasterChef eleme adayları kim oldu sorusunun yanıtı, dokunulmazlık oyunu ile netlik kazandı. Haftanın üç günü dokunulmazlık oyunu heyecanı ile ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin 20 Ekim tarihli 95. bölümünde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları bir kez daha karşı karşıya geldi. Kıyasıya rekabetin yaşandığı gecede, Akdeniz Bölgesi mutfağı yemeklerini daha iyi yapan kırmızı takım MasterChef dokunulmazlık oyununu kazandı. Mavi takımdan ise iki yarışmacı yapılan oylama ile eleme potasına girdi. Peki, MasterChef eleme potasına kimler gitti? İşte, son bölümde yaşananlar.
MasterChef Türkiye’nin çarşamba akşamı yayınlanan son bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Tv8 ekranlarında seyirci karşısına çıkan sevilen yarışmada şefler bu kez dokunulmazlık oyununda takımlardan Akdeniz Mutfağı yemeklerini hazırlamalarını istedi. Zorlu geçen mücadele sonrası kırmızı takım 2. kez dokunulmazlık oyununu kazandı. Bireysel dokunulmazlığı Safanur alırken, mavi takımdan ise Hasan ve Sergen MasterChef eleme adayı olarak belirlendi.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Dokunulmazlık oyunlarının ardından bireysel dokunulmazlığı sahibi olan Safanur, haftanın 3. eleme adayı olarak Hasan'ın ismini verdi. Böylece Hasan eleme potasına giren yarışmacı seçildi.Gecenin ilerleyen dakikalarında bu kez mavi takım 4. adayı belirlemek için aralarında konsey yaptı.
Oylamalarda yaşanan eşitlikten dolayı yine kaptanın oyununa ihtiyaç duyuldu. Mavi takım kaptanı olan Hasan'in verdiği oyla potaya giren diğer isim Sergen oldu. Bu sonuçla 20 Ekim Çarşamba akşamı MasterChef'te eleme adayları Hasan ve Sergen oldu.
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Yarışmanın son bölümünde takım dokunulmazlığı için Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan Akdeniz mutfağı menüsünü hazırlamalarını istedi. Günün menüsünde yarışmacılara dul avrat çorbası, biberli ekmek, Yörük kebabı, kırmız karides güveç, ceviz ezmesi yemekleri verildi. Dokunulmazlık oyununda kaptanlar, oyuna kimle başlayacağına ve sonrasında kimlerle devam edeceğine karar verdi.
BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM ALDI?
Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık oyununda karşılaştı. Bu etapta şefler yarışmacılardan sıfır atık konseptinde yemek hazırlamalarını istedi.
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MasterChef Türkiye Karaman’da! İşte yeni bölüö tanıtımı @chefyalcinkaya @Danilo_Zanna @somersivrioglu #MasterChefTürkiye #MasterChef #TV8 pic.twitter.com/6Xr9O4tpAy— MasterChef Türkiye (@TvMasterchef) October 20, 2021