MasterChef eleme adayları kimler oldu, potaya kim gitti? 20 Ekim MasterChef 95. bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan belli oldu

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU? Dokunulmazlık oyunlarının ardından bireysel dokunulmazlığı sahibi olan Safanur, haftanın 3. eleme adayı olarak Hasan'ın ismini verdi. Böylece Hasan eleme potasına giren yarışmacı seçildi.Gecenin ilerleyen dakikalarında bu kez mavi takım 4. adayı belirlemek için aralarında konsey yaptı.



Oylamalarda yaşanan eşitlikten dolayı yine kaptanın oyununa ihtiyaç duyuldu. Mavi takım kaptanı olan Hasan'in verdiği oyla potaya giren diğer isim Sergen oldu. Bu sonuçla 20 Ekim Çarşamba akşamı MasterChef'te eleme adayları Hasan ve Sergen oldu.