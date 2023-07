MasterChef All Star 3. ve 4. eleme adayları kimler oldu? sorusu dokunulmazlık oyunu sonrası mavi takımda yanıt buldu. Tv8 ekranlarında All Star sezonu ile seyirci karşısına çıkan MasterChef'te dün gece sezonun ikinci dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan baba ganushi birria taco, cinnamon roll, marrt me chicken, panner pasanda, nasi goreng, sugo di pomodoro menüsünü istedi. Mavi takım bireysel dokunulmazlığa giderken gecenin eleme adayları Gamze ve Mert oldu.