MasterChef eleme adayları kimler oldu? 30 Eylül MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve potadaki isimler belli oldu
MasterChef eleme adayları kıyasıya mücadelenin ardından kesinleşti. Dokunulmazlık oyunu heyecanı ile yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 30 Eylül tarihli 81. bölümünde, kırmızı ve mavi takım, gecenin kazananını olabilmek için şeflerin karşısında ter döktü. 9 aileye yemeklerin yapıldığı gecede, paket servisi konsepti sıra dışı anlara tanık olurken, MasterChef 3.dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı. Somer, Mehmet ve Danilo Şef'in kararı ile bireysel dokunulmazlığı ise Emre aldı. Peki, MasterChef eleme adayları kimler oldu? İşte, MasterChef eleme potasına giren isimler ve son bölümde yaşananlar.
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MasterChef Türkiye'nin 30 Eylül Perşembe akşamı yayınlanan son bölümünde 3. dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Tv8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan yarışmada kırmızı ve mavi takım zorlu yemeklerle mücadele etti. Haftanın konsepti le ailelerden gelen oylara göre mavi takım dokunulmazlığı alırken, MasterChef eleme adayları da Ateş ve Safanur oldu.
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MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
MasterChef 81. bölümde oynanan 3. dokunulmazlık oyununun ardından günün daha az başarılı tabağını yapan iki isim potaya girdi. Bireysel dokunulmazlığı alan Emre eleme potasına Ateş'i gönderdi.
Kırmızı takımda yapılan oylama sonrası en çok yazılan Safanur oldu. Böylece MasterChef 6. eleme adayı da Safanur olarak belirlendi.
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Haftanın 3. ve son dokunulmazlık oyununda takımlar izleyiciler için yemekler yaptı. Günün konsepti paket servis, jüriler ise seyirciler olarak seçildi. Üçüncü dokunulmazlık oyununda yapılan yemekler, İstanbul’un 9 farklı semtinde oturan seyircilere sunuldu. Bağcılar, Bayrampaşa, Alibeyköy, Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar, Feneryolu, Erenköy ve Suadiye’de oturan seyircilere yarışmacılar en iyi yemekleri vaktinde yetiştirmeye çalıştı.
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Yemeklerin değerlendirmesini yapan izleyicilerin verdikleri oylar ile haftanın son dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı. Mavi takım dokunulmazlık oyununu 27-9 skorla kazanırken kırmızı takım bireysel dokunulmazlık için yeniden mutfağa girdi.
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MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Kırmızı takım bu kez bireysel dokunulmazlığı almak için önlük giydi. Şeflerin istediği yemeği en iyi şekilde yapmak için yarışmacılar zorlu oyundan elinden geleni yaptı.
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Danilo, Somer ve Mehmet Şef bu turda yarışmacılara tam 40 dakikalık süre verdi. Sürenin ardından şefler yapılan yemeklerin tadına bakarak oylarını verdi. Değerlendirme sonucunda gecenin en iyi tabağını çıkaran Emre oldu.