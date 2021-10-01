MasterChef eleme adayları kimler oldu? 30 Eylül MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve potadaki isimler belli oldu

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU? MasterChef 81. bölümde oynanan 3. dokunulmazlık oyununun ardından günün daha az başarılı tabağını yapan iki isim potaya girdi. Bireysel dokunulmazlığı alan Emre eleme potasına Ateş'i gönderdi.



Kırmızı takımda yapılan oylama sonrası en çok yazılan Safanur oldu. Böylece MasterChef 6. eleme adayı da Safanur olarak belirlendi.