MasterChef Türkiye kim kazandı? 29 Ağustos MasterChef eleme adayları ve dokunulmazlığı kazanan takım

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU? TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin son bölümünde bireysel dokunulmazlığı alan Eray 5. eleme adayı olarak Berk'in ismini verdi. MasterChef'te 6. eleme adayı ise mavi takımda yapılan oylama sonucunda Duygu oldu.



MasterChef'te hafta başından beri devam eden dokunulmazlık oyunlarında 4 eleme adayı kesinleşti. Haftanın 2. dokunulmazlık oyununda Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in oylamasıyla mavi takımda bireysel dokunulmazlığı Duygu kazandı. Dokunulmaz olarak kendisini garantileyen Duygu, 3. eleme adayı olarak Uğur'u söyledi..



4. eleme adayı da yapılan oylama ile Gülşah oldu.



MasterChef'te oynanan ilk dokunulmazlık oyununda ise Gülşah dokunulmazlığı kazanarak Emir'i potaya göndermişti, diğer aday da yapılan oylama ile Ayyüce olmuştu.