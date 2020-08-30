MasterChef Türkiye kim kazandı? 29 Ağustos MasterChef eleme adayları ve dokunulmazlığı kazanan takım
MasterChhef eleme adayları, haftanın 3. dokunulmazlık oyunu ile belli oldu. MasterChef'in 29 Ağustos akşamı ekranlara gelen 40. bölümünde, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları dokunulmazlığı kazanmak için mücadele verdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla, Büyük Taarruz’un başladığı Afyon’da yöresel yemekler yapan takımlardan biri dokunulmaz oldu. Gecenin sonunda ise MasterChef 5. ve 6. eleme adayları potaya girdi. Peki, MasterChef'te kimler eleme adayı oldu? İşte, 29 Ağustos MasterChef eleme potasına giren isimler ve dokunulmazlığı kazanan isim.
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MasterChef Türkiye'nin ekranlara gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları Afyon’da şehrin yöresel yemeklerini özel misafirlerine yaparak dokunulmaz olmak için karşı karşıya geldi. Yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına bakan misafirler kazanan takımı belirledi. Kaybeden takımda oynanan bireysel dokunulmazlık oyununda ise birinci olan Eray, MasterChef eleme adayını belirledi. İşte, MasterChef'in son bölümünde yaşananlar.
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MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin son bölümünde bireysel dokunulmazlığı alan Eray 5. eleme adayı olarak Berk'in ismini verdi. MasterChef'te 6. eleme adayı ise mavi takımda yapılan oylama sonucunda Duygu oldu.
MasterChef'te hafta başından beri devam eden dokunulmazlık oyunlarında 4 eleme adayı kesinleşti. Haftanın 2. dokunulmazlık oyununda Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in oylamasıyla mavi takımda bireysel dokunulmazlığı Duygu kazandı. Dokunulmaz olarak kendisini garantileyen Duygu, 3. eleme adayı olarak Uğur'u söyledi..
4. eleme adayı da yapılan oylama ile Gülşah oldu.
MasterChef'te oynanan ilk dokunulmazlık oyununda ise Gülşah dokunulmazlığı kazanarak Emir'i potaya göndermişti, diğer aday da yapılan oylama ile Ayyüce olmuştu.
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kırmızı ve mavi takım yarışmacıları tandır çorbası, illibada sarması, haşhaşlı bükme, Afyon kebabı, vişneli ekmek tatlısı menüsünü yaptı. Afyon'da Kocatepe Başkomutan Tarihi Milli Parkı'nda yapılan yemeklere misafirler oy verdi.
Tadım bölümünün ardından tandır çorbasını kırmızı takım, Afyon kebabını kırmızı takım, vişneli ekmek tatlısını kırmızı takım kazandı.
Böylece kırmızı takım 44-16 skorla üstün gelerek MasterChef 3. dokunulmazlık oyununu kazanan takım oldu.
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BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de oynanan takım dokunulmazlık oyunu sonrasında mavi takım bu kez bireysel dokunulmazlığı almak için mücadele verdi.
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4 eleme adayı çıkaran mavi takımda kalan 4 yarışmacı, beyinle ilgili yaratıcı bir yemek yapmaya çalıştı. Şefler tadım sonrasında bireysel dokunulmazlığı kazananın Eray olduğunu açıkladı.