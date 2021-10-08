MasterChef eleme adayları belli oldu! MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte 7 Ekim eleme potasına giren isimler

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER? Heyecan dolu bölümün ardından gecenin sonunda eleme adayını belirlemek için bireysel dokunulmazlığı alan Rabia oyunu kullandı. Rabia 5. eleme adayı olarak Burcu'nun ismini verdi.



Kırmızı takımda daha sonra gerçekleşen konseyde ise 6. aday kesinleşti. En çok oyu alan Dilara MasterChef'te 6. aday olarak seçildi. Böylece perşembe akşamı MasterChef'te eleme adayları Burcu ve Dilara oldu.