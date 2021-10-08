MasterChef eleme adayları belli oldu! MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte 7 Ekim eleme potasına giren isimler
MasterChef eleme adayları son bölümde belli oldu. Haftanın son dokunulmazlık oyununda Erzurum'a konuk olan MasterChef Türkiye yarışmacıları, Erzurum yöresel yemeklerini en iyi şekilde yapmak için mücadele verdi. Kıyasıya rekabetin ekranlar geldiği MasterChef Türkiye'nin 7 Ekim tarihli 86. bölümünde, Acun Ilıcalı'nın da içinde olduğu misafirlerin kullandığı oylar sonucunda dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı. Gecenin sonunda ise iki isim MasterChef eleme potasına girdi. Peki, MasterChef eleme adayı kimler oldu? İşte, MasterChef dokunulmazlığı kazanan isim ve son eleme adayları.
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MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı ve eleme adayları kimler oldu, soruları perşembe akşamı yanıt buldu. Tv8 ekranlarında heyecanına hız kesmeden devam eden MasterChef Türkiye haftanın son dokunulmazlık oyunu ile izleyici karşısına çıktı. Çekimleri Erzurum'da gerçekleşen bölümde mavi takım dokunulmazlığı alırken bireysel dokunulmazlığın sahibi ise Rabia oldu. Zorlu gecede kırmızı takımdan Burcu ve Dilara seçildi.
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MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?
Heyecan dolu bölümün ardından gecenin sonunda eleme adayını belirlemek için bireysel dokunulmazlığı alan Rabia oyunu kullandı. Rabia 5. eleme adayı olarak Burcu'nun ismini verdi.
Kırmızı takımda daha sonra gerçekleşen konseyde ise 6. aday kesinleşti. En çok oyu alan Dilara MasterChef'te 6. aday olarak seçildi. Böylece perşembe akşamı MasterChef'te eleme adayları Burcu ve Dilara oldu.
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MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef Türkiye 2021'de 7. haftanın 3. dokunulmazlık oyunu için kırmızı ve mavi takım Erzurum'a konuk oldu. Erzurum’da Çift Minareli Medrese’de karşılaşan yarışmacılar için Danilo, Somer ve Mehmet Şef Erzurum yöresel yemekleri menüsünü verdi. Dokunulmazlık menüsünde ayran aşı çorbası, yumurta pilavı, gliko, şalgam dolması ve kadayıf dolması vardı.
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Şefler 5 çeşit yemek için yarışmacılara tam 60 dakika süre verildi. Hazırlanan yemekler, dokuz misafire ikram edildi. Acun Ilıcalı'nın içinde olduğu misafirlerin oyları ile puanlar açıklandı. Rakibinden daha başarılı menü çıkaran mavi takım dokunulmazlık oyununu kazandı.
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MASTERCHEF’TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım bu kez bireysel dokunulmazlık için siyah önlüklerini giyerek tezgah başına geçti. Danilo şefin imza tabağını hazırlamaları için yarışmacılara tam 45 dakika zaman tanındı.
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Süre sonunda şeflerin yaptığı değerlendirme sonucu gecenin kazanan isim Rabia oldu. Rabia böylece bireysel dokunulmazlığı alan yarışmacı seçildi.