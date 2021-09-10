MasterChef eleme adayları belli oldu: 9 Eylül MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı, kimler aday oldu?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU? MasterChef Türkiye'de eleme adayı dokunulmazlık oyunları sonrası kesinleşti. Bireysel dokunulmazlığı alan Emre potaya Mert'i gönderdi. Böylece Mert MasterChef'te eleme potasına giren üçüncü isim oldu.



Kırmızı takımda daha sonra yarışmacılar diğer eleme adayını belirlemek için oylama yaptı. Kaptan Safanur'un oyu ile haftanın 4. eleme adayı Hamza seçildi. Bu sonuçla Mert ve Hamza 3. ve 4. eleme adayları olarak belirlendi.