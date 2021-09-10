MasterChef eleme adayları belli oldu: 9 Eylül MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı, kimler aday oldu?
MasterChef'te eleme adayları, heyecan dolu bölümde belli oldu. Kıran kırana yarışın ekranlara geldiği MasterChef 2021'in 9 Eylül tarihli 62. bölümünde, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanmak için mavi ve kırmızı takım adeta zamanla yarıştı. İtalyan mutfağından en özel yedi tarifin yapıldığı gecede takım dokunulmazlığını mavi takım kazanırken; bireysel dokunulmazlığın sahibi de Emre oldu. Gecenin sonunda yapılan oylama ile MasterChef 3. ve 4 eleme adayı netlik kazandı. Peki, MasterChef eleme adayları kimler oldu, kim kazandı? İşte, 9 Eylül MasterChef'te son bölümde yaşananlar.
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MasterChef Türkiye 2021, 9 Eylül Perşembe akşamı yeni bir dokunulmazlık oyunu ile ekranlara geldi. TV8'de sevenleri ile buluşan yarışmada haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı ve eleme adayları belirlendi. Zorlu İtalyan menülerinin yapıldığı son bölümde şeflerden geçer oy alarak dokunulmazlığı kazanan mavi takım oldu. Emre bireysel dokunulmazlığı alırken eleme adayları Mert ve Hamza olarak seçildi. Şefler heyecan dolu gecede sıfır atık konusuna da dikkat çekti.
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MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
MasterChef Türkiye'de eleme adayı dokunulmazlık oyunları sonrası kesinleşti. Bireysel dokunulmazlığı alan Emre potaya Mert'i gönderdi. Böylece Mert MasterChef'te eleme potasına giren üçüncü isim oldu.
Kırmızı takımda daha sonra yarışmacılar diğer eleme adayını belirlemek için oylama yaptı. Kaptan Safanur'un oyu ile haftanın 4. eleme adayı Hamza seçildi. Bu sonuçla Mert ve Hamza 3. ve 4. eleme adayları olarak belirlendi.
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MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda yarışmacılar İtalyan mutfağı lezzetlerini hazırlamak için mutfağa girdi. Bu turda şefler takımlardan; Dana Carpaccio, Parmigiana, Cannelloni, Gnocchi, Orata All'acqua Pazza, Osso Buca, Zeppole'den oluşan 7 yemeklik İtalyan mutfağı menüsünü yapmasını istedi.
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Verilen sürenin ardından şefler yapılan yemeklerin tadına bakarak oylama yaptı. Oy çokluğu ile ikinci dokunulmazlığı mavi takım kazandı. Kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık için yeniden mutfağa girdi.
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MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlığı almak için şeflerin karşısında mücadele verdi. Zorlu turda şefler yarışmacılara kısıtlı süre verdi.
Sürenin sonunda şefler tadım yaptı ve yemeği en iyi yapan ismin Emre olduğunu açıkladı. Böylece Emre haftanın ikinci bireysel dokunulmazlık oyununu kazandı.