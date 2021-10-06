MasterChef eleme adayları belli oldu! 5 Ekim MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, potaya kimler girdi?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU? MasterChef'te oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Dilara haftanın ilk eleme adayı olarak Tahsin'in ismini verdi.



Kırmızı takımda daha ise haftanın ikinci eleme adayını belirlemek için oylama yapıldı. Dilara'nın son yazdığı isimler potaya giren ikinci isim Azize oldu. Böylece MasterChef'te ilk eleme adayları Tahsin ve Azize seçildi.