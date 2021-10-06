MasterChef eleme adayları belli oldu! 5 Ekim MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, potaya kimler girdi?
MasterChef eleme adayları son bölümde belli oldu. Dokunulmazlık oyunu mücadelesi ile ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin 5 Ekim tarihli 84. bölümünde; kırmızı ve mavi takım, gecenin kazananı olabilmek için mantı düellosunda mücadele etti. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in kritik tadımı ile MasterChef dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken bireysel dokunulmazlığın sahibi de Dilara oldu. Heyecan dolu gecede kaybeden takımda yapılan konseyde MasterChef haftanın ilk eleme adayları kesinleşti. Peki, MasterChef eleme adayı kimler oldu? İşte, MasterChef'te eleme potasına giren yarışmacılar.
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MasterChef Türkiye'nin salı akşamı ekranlara gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Tv8 ekranlarında 2021 sezonuna hız kesmeden devam eden yarışmada, takımlar mantı konseptinde en iyi tabağı çıkarmak için zorlu anlar yaşadı. Gecenin en başarılı mantı çeşitlerini yapan mavi takım haftanın birinci dokunulmazlık oyununu kazandı. Yaratıcı yemek oyununun oynandığı bireysel dokunulmazlık etabını Dilara alırken, eleme adayları ise Tahsin ve Azize olarak belirlendi.
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MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
MasterChef'te oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Dilara haftanın ilk eleme adayı olarak Tahsin'in ismini verdi.
Kırmızı takımda daha ise haftanın ikinci eleme adayını belirlemek için oylama yapıldı. Dilara'nın son yazdığı isimler potaya giren ikinci isim Azize oldu. Böylece MasterChef'te ilk eleme adayları Tahsin ve Azize seçildi.
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Şefler haftanın ilk dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan mantı çeşitlerini hazırlamalarını istedi. Düello şeklinde yapılan turda, mavi takım kaptanı Hasan ile kırmızı takım kaptanı Mustafa’nın kurduğu takımlarda eşleşmeler belirlendi. Sinop mantısı, Gyoza mantısı, sosyete mantısı, pelmeni, tavuklu siron, tepsili mantı, kayseri mantısı için yarışmacılarda ayrı ayrı süre verildi.
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İkili düelloların sonunda şefler yarışmacıların yemeklerinin tadına baktı. Değerlendirme sonucu Mavi takım, 5-3 skorla dokunulmazlığı kazandı. Öte yandan gecenin en iyi mantısını yapan ise Kayseri mantısı ile Burcu seçildi.
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BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
Dokunulmazlık oyunu sonrasında kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için yeniden önlük giydi. Bu oyunda şefler yarışmacılardan yaratıcı yemek hazırlamalarını istedi. Bu yemek için ise şefler yarışmacılara tam 40 dakika zaman verdi.
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Süre sonunda şeflerin yaptığı tadıma göre Dilara, Tahsin ve Pelin en iyi tabağı yapan yarışmacılar oldu. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in oy birliği ile bireysel dokunulmazlığın sahibi Dilara oldu.