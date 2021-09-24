MasterChef eleme adayları belli oldu: 23 Eylül MasterChef'te potaya kimler gitti, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
MasterChef eleme adayları haftanın son dokunulmazlık oyununun ardından belli oldu. 16 yarışmacının Türkiye'nin yeni MasterChef'i olmak için ter döktüğü MasterChef Türkiye'nin 23 Eylül akşamı yayınlanan 75. bölümü İsveç Konsolosluğundan ekranlara geldi. Altı başkonsolos için özel yemeklerin hazırlandığı gecede rakibinden daha başarılı menü menü hazırlayan kırmızı takım, son dokunulmazlığı kazanarak kendisini garanti altına aldı. Bireysel dokunulmazlığı Eren alırken; yapılan oylama sonrası, "MasterChef eleme adayı kimler oldu? sorusu yanıt buldu. İşte, MasterChef'te potaya giren isimler.
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MasterChef Türkiye'nin son bölümünde dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. TV8 ekranlarında perşembe akşamı sevenleri ile buluşan MasterChef Türkiye'de kırmızı ve mavi takım bu kez İsveç Konsolosluğu'na konuk oldu. Kuşkonmaz çorbası, İsveç köfte, Volovan (Val Au Vent), dana yanağı, peşmelba menüsünün yapıldığı gecede, haftanın son eleme adayları mavi takımdan Hasan ve Burcu seçildi.
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MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
MasterChef Türkiye'de gecenin ilk eleme adayını bireysel dokunulmazlığı kazanan Eren seçti. Eren ilk eleme adayı olarak Hasan'ın ismini verdi. Böylece Hasan MasterChef'te eleme potasına giren beşinci isim oldu.
Mavi takım daha sonra 6. adayı belirlemek için oylama yaptı. Yapılan oylama sonunda ismi en çok yazılan Burcu oldu. Bu sonuçla Hasan ve Burcu son eleme adayları olarak belirlendi.
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MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Haftanın üçüncü ve son dokunulmazlık oyununda yarışmacılar İsveç Konsolosluğu'na konuk oldu. Özel konuklar için yemek yapan yarışmacılar mutfağa girdi. Menüde şefler yarışmacılara hazırlamaları için kuşkonmaz çorbası, İsveç köfte, Volovan (Val Au Vent), dana yanağı, peşmelba verdi.
Bir saatlik süre sonunda takımlar hazırlanan yemekleri konuklara ikram etti. Oy sayımı sonrasında 30 oydan çoğunluğu alan kırmızı takım oldu. Böylece 2-1 haftayı galip bitiren kırmızı takım son dokunulmazlığı da kazandı.
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MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Dokunulmazlığı kaybeden mavi takım, bu kez bireysel dokunulmazlık oyunu için tezgah başına geçti. Eleme adayı olan Sergen ve Mustafa dışındaki tüm mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için karşı karşıya geldi. Bu turda yarışmacılardan patates ana ürünü olan yaratıcı yemek yapmaları istendi. 40 dakikalık süre sonunda şefler yapılan yemekleri değerlendirdi. Oylama ile Eren bireysel dokunulmazlığı kazandı.
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ŞEFLERE KAŞIK ATTIRDI
Somer şef, bu akşam bireysel dokunulmazlık oyununda Eren’in yaptığı yemek sonrası yarışmacıya övgü yağdırdı. Somer Şef Eren'in yemeğine kaşık atarak beğenisini gösterdi.