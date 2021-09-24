MasterChef eleme adayları belli oldu: 23 Eylül MasterChef'te potaya kimler gitti, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU? MasterChef Türkiye'de gecenin ilk eleme adayını bireysel dokunulmazlığı kazanan Eren seçti. Eren ilk eleme adayı olarak Hasan'ın ismini verdi. Böylece Hasan MasterChef'te eleme potasına giren beşinci isim oldu.



Mavi takım daha sonra 6. adayı belirlemek için oylama yaptı. Yapılan oylama sonunda ismi en çok yazılan Burcu oldu. Bu sonuçla Hasan ve Burcu son eleme adayları olarak belirlendi.