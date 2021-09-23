MasterChef eleme adayları belli oldu: 22 Eylül MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı, kimler potaya girdi?
MasterChef eleme adayları ve dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. 5'nci hafta heyecanı ile ekranlara gelen MasterChef Türkiye 2021'in 22 Eylül akşamı izleyici karşısına çıkan 74. bölümünde takımlar şeflerin verdikleri menüyü en kısa sürede hazırlamak için zamanla yarıştı. MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlığını kaybeden kırmızı takımda oynanan bireysel dokunulmazlık oyunu sonrası iki aday eleme potasına girdi. Tahsin ise bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı oldu. Peki, MasterChef eleme adayları kim oldu? İşte, MasterChef 3. ve 4. eleme adayı ile son bölümün detayları.
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MasterChef Türkiye eleme adaylarının belli olduğu son bölümde kıyasıya rekabet ekranlara geldi. Yeni sezonuna hız kesmeden devam eden MasterChef Türkiye Tv8 ekranlarında haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile sevenlerinin karşısına çıktı. Sekiz çeşit böreğin yapıldığı gecede mavi takım dokunulmazlık oyununu kazanarak kendisini garanti altına aldı. Bireysel dokunulmazlığı ise Tahsin kazanırken, yapılan oylama ile MasterChef eleme adayları Emre ve Hamza seçildi.
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MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?
Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımda oynanan bireysel dokunulmazlık oyununu Tahsin kazandı. Tahsin 3. eleme adayı olarak Emre’yi potaya gönderdi. Kırmızı takımda daha sonra ise eleme oylaması gerçekleşti.
MasterChef eleme oylamasında adı en çok yazılan isimler belli oldu. Yapılan oylama ile MasterChef'te 4. eleme adayı Hamza olarak belirlendi.
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'nin son bölümünde Danilo, Somer ve Mehmet Şef yarışmacılardan sekiz çeşit börek yapmasını istedi. Bu zorlu turda yarışmacıların kura çekimi ile yapacakları börek çeşitleri ve rakipleri belirlendi. Şeflerin karşısında en iyi böreği yapmaya çalışan yarışmacılar zamanla yarıştı.
Sürenin ardından şefler yapılan yemeklerin tadına baktı. Oy çokluğu ile haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu 5-2 skorla mavi takım kazandı. Böylece kırmızı takım bireysel dokunulmazlık için yeniden tezgah başına geçti.
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MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlığı almak için yeniden önlük giydi. Bu oyunda yarışmacılara diğer oyunlardan kalan ürünler verildi. Yaratıcılık etabından oluşan turda şefler 40 dakika zaman tanıdı.
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Tadım bölümünde yemekleri değerlendiren şefler aldıkları ortak kararı açıkladı. En başarılı tabağı yapan isimler Tahsin, Safanur ve Emre olarak belirlendi. Gecenin en iyi tabağını hazırlayan Tahsin ise bireysel dokunulmazlığı kazandı.