MasterChef eleme adayları belli oldu! 2 Aralık MasterChef eleme potasına kimler girdi, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
MasterChef eleme adayları oynanan dokunulmazlık oyununun ardından belli oldu. 2 Aralık'ta ekranlara gelen heyecan dolu yarışma programı MasterChef Türkiye'nin 126. bölümünde, kırmızı takım ve mavi takım haftanın son dokunulmazlık oyununu Alanya’da oynadı. Yöresel yemeklerin yapıldığı gecede konukların tadımı ile dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken, bireysel dokunulmazlığı elde eden Dilara 5. eleme adayını belirledi. Zorlu gecede yarışmacıların yaptığı öküz helvası ise en çok dikkat çeken yemek oldu. Peki, MasterChef'te eleme potasında kimler girdi? İşte, MasterChef eleme adayları.
MasterChef'te kazanan takım ve eleme adayları perşembe gecesi netlik kazandı. Tv8 ekranlarında yayınlanan ve ilgi gören yarışmanın 2 Aralık'ta seyirci karşısına çıkan son bölümünde, Alanya'nın yöresel yemekleri menüsünü daha başarılı yapan mavi takım dokunulmazlık ile kendisini garanti altına alırken, kırmızı takımda eleme adayları belirlendi. Konseyde yapılan oylama sonucu MasterChef'te son eleme adayları Görkem ve Safanur oldu.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?
Adım adım büyük finale yaklaşan MasterChef Türkiye 2021'de bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Dilara haftanın 5. eleme adayını belirledi. Dilara eleme adayı olarak takım arkadaşı Görkem'in ismini verdi.
5. eleme adayı seçildikten sonra ise son adayı belirlemek üzere kırmızı takımda oylama yapıldı. Toplanan konseyde ismi en fazla yazılan yarışmacı Safanur oldu. Bu sonuçla 2 Aralık'ta MasterChef eleme adayları Görkem ve Safanur olarak belirlendi.
5. eleme adayı seçildikten sonra ise son adayı belirlemek üzere kırmızı takımda oylama yapıldı. Toplanan konseyde ismi en fazla yazılan yarışmacı Safanur oldu. Bu sonuçla 2 Aralık'ta MasterChef eleme adayları Görkem ve Safanur olarak belirlendi.
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Rekabetin eksilmediği gecede MasterChef'te takım yarışmacıları bu hafta dış çekim için Alanya'ya konuk oldu. Şefler bu turda yarışmacılardan Alanya'nın yöresel yemeklerini hazırlamalarını istedi. Menüde gülüklü çorbası, balık mançurui bakla pilavı, kuru patlıcan taratoru ve öksüz helvası vardı.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Takım dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım bu kez bireysel dokunulmazlığı almak için mutfağa girdi. Sıfır atık projesi kapsamında mücadele veren yarışmacılar en iyi tabağı çıkarmak için zamanla yarıştı.