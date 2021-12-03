MasterChef eleme adayları belli oldu! 2 Aralık MasterChef eleme potasına kimler girdi, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

MasterChef'te kazanan takım ve eleme adayları perşembe gecesi netlik kazandı. Tv8 ekranlarında yayınlanan ve ilgi gören yarışmanın 2 Aralık'ta seyirci karşısına çıkan son bölümünde, Alanya'nın yöresel yemekleri menüsünü daha başarılı yapan mavi takım dokunulmazlık ile kendisini garanti altına alırken, kırmızı takımda eleme adayları belirlendi. Konseyde yapılan oylama sonucu MasterChef'te son eleme adayları Görkem ve Safanur oldu.