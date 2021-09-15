MasterChef eleme adayları belli oldu! 14 Eylül MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı, kimler potaya girdi?
MasterChef'te eleme adayı kimler oldu, sorusunun yanıtı kıran kırana geçen son bölümde netlik kazandı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu heyecanının yaşandığı MasterChef Türkiye 2021'in 67. bölümde mavi ve kırmızı takım dokunulmazlığı kazanıp kendisini eleme potasından kurtarmak için zamanla yarıştı. Yedi çeşit pilav yemeğinin yapıldığı gecede takım dokunulmazlığını mavi takım kazanırken, bireysel dokunulmazlığın galibi de Hasan oldu. Gecenin sonunda yapılan oylama ile MasterChef 1. ve 2. eleme adayı 14 Eylül Salı akşamı belirlendi. İşte, MasterChef eleme adayları ve son bölümde yaşananlar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
MasterChef'te dokunulmazlık heyecanı geceye damga vurdu. Yeni sezonuna hız kesmeden devam eden MasterChef Türkiye 14 Eylül Salı akşamı TV8 ekranlarında haftanın 1. dokunulmazlık oyunu ile izleyici karşısına çıktı. Bu hafta yarışmada dokunulmazlık oyununda eşleşmeler düello şeklinde yaşanırken, mavi takım dokunulmazlığı kazandı. Gecenin sonunda ise MasterChef'te ilk eleme adayları Burcu ve Mustafa olarak belirlendi.
2
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?
MasterChef'te oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyununa gitti. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Hasan'ın eleme potasına Burcu'yu gönderdi. Kırmızı takımda daha sonra ise eleme oylaması gerçekleşti.
MasterChef eleme oylamasında adı en çok yazılan Mustafa oldu. Mustafa Burcu'dan sonra eleme potasına giren ikinci aday seçildi. Böylece MasterChef eleme adayları Burcu ve Mustafa olarak seçildi.
3
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'nin son bölümünde Danilo, Somer ve Mehmet Şef yarışmacılardan 7 çeşit pilav yapmasını istedi. Arpa şehriyeli pilav, domatesli pilav, patlıcanlı pilav, meyhane pilavı, mantarlı kaşarlı pilav ve iç pilav için yarışmacı eşleşmeleri yapıldı. Yemekler için verilen süre de değişiklik gösterdi.
4
Verilen sürenin ardından şefler yapılan yemeklerin tadına bakarak oylama yaptı. Oy çokluğu ile haftanın ilk dokunulmazlık oyununu 4-1 skorla mavi takım kazandı. Kaptanların karşı karşıya geldiği mantarlı kaşarlı pilavda ise kazanan kırmızı takım kaptanı Hamza oldu.
5
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlığı almak için yeniden önlük giydi. Bu oyunda yarışmacılardan Danilo şefin imza tabağı Maritozzo Salato yapılması istendi. Şefler zorlu yemek için tam 50 dakika süre verdi.
6
Tadım bölümünde Tunahan, Safanur ve Hasan finale kalırken, şefler bir değerlendirme daha yaptı. Gecenin en iyi tabağını hazırlayan Hasan, oy birliği ise bireysel dokunulmazlığı kazandı.