Televizyon Haber Giriş: 15 Eylül 2021 - 01:38 | 15 Eylül 2021 - 01:38

MasterChef eleme adayları belli oldu! 14 Eylül MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı, kimler potaya girdi?

MasterChef'te eleme adayı kimler oldu, sorusunun yanıtı kıran kırana geçen son bölümde netlik kazandı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu heyecanının yaşandığı MasterChef Türkiye 2021'in 67. bölümde mavi ve kırmızı takım dokunulmazlığı kazanıp kendisini eleme potasından kurtarmak için zamanla yarıştı. Yedi çeşit pilav yemeğinin yapıldığı gecede takım dokunulmazlığını mavi takım kazanırken, bireysel dokunulmazlığın galibi de Hasan oldu. Gecenin sonunda yapılan oylama ile MasterChef 1. ve 2. eleme adayı 14 Eylül Salı akşamı belirlendi. İşte, MasterChef eleme adayları ve son bölümde yaşananlar.