MasterChef eleme adayları belli oldu! 13 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte eleme potasındaki isimler

MasterChef eleme adayı kim ve dokunulmazlığı hangi takım kazandı sorularının yanıt bulduğu gecede heyecan yine eksik olmadı. TV8 ekranlarında 2021 sezonuna devam eden MasterChef'te kırmızı ve mavi takım ilk etapta dokunulmazlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. En iyi döneri yapan kırmızı takım dokunulmazlık oyununu alırken ayrıca bir oyundaki tüm oyunları kazanarak bir ilke de imza attı. Mavi takımda yapılan oylama sonucunda ise MasterChef'te eleme potasına Pelin ve Burcu girdi.