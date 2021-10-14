MasterChef eleme adayları belli oldu! 13 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte eleme potasındaki isimler
MasterChef eleme adayları kesinleşti. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu heyecanı ile ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin 13 Ekim akşamı yayınlanan 90. bölümünde yarışmacılar döner konseptinde karşı karşıya geldi. Zorlu anların yaşandığı gecede MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan, şeflerin oy birliği ile kırmızı takım olurken, eleme adayını belirlemek üzere bireysel dokunulmazlığın sahibi de Emre oldu. Gecenin sonunda MasterChef'te eleme potasına giren isimler ise üzüntü yaşadı. Peki, MasterChef eleme adayı kimler oldu? İşte, MasterChef potadaki isimler ve son bölümün detayları.
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MasterChef eleme adayı kim ve dokunulmazlığı hangi takım kazandı sorularının yanıt bulduğu gecede heyecan yine eksik olmadı. TV8 ekranlarında 2021 sezonuna devam eden MasterChef'te kırmızı ve mavi takım ilk etapta dokunulmazlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. En iyi döneri yapan kırmızı takım dokunulmazlık oyununu alırken ayrıca bir oyundaki tüm oyunları kazanarak bir ilke de imza attı. Mavi takımda yapılan oylama sonucunda ise MasterChef'te eleme potasına Pelin ve Burcu girdi.
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MASTERCHEF ELEME ADAYI KİMLER?
Heyecan dolu gecede bireysel dokunulmazlığı elde eden Emre haftanın 4. eleme adayını belirledi. Emre mavi takımda yer alan takım arkadaşı Pelin'in ismini verdi. Böylece Pelin haftanın 4. eleme adayı seçildi.
Daha sonra ise mavi takım yarışmacıları diğer eleme adayını belirlemek üzere konsey gerçekleştirdi. Tahsin'in seçtiği son potaya giren diğer isim ise Burcu oldu. 13 Ekim akşamı böylece MasterChef'te eleme adayları Pelin ve Burcu seçildi.
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BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef 2021’de dokunulmazlığı kaybeden mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için siyah önlüklerini giyerek tezgah başına geçti. Bireysel dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan sıfır atık konulu etapta yaratıcı yemek hazırlamalarını istedi.
40 dakikalık sürenin sonunda yarışmacılar şeflere birbirinden farklı tabaklar sundu. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in oy birliği ile bireysel dokunulmazlığı Emre kazandı.
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KAZANAN BELLİ OLDU
Ekranların sevilen yarışmasında şefler haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan döner yapmalarını istedi. Oldukça zor ve yetenek isteyen döner konseptinde; dürüm döner, tombik döner, iskender ve pilav üstü döner çeşitleri verildi. Bu menünün hazırlanması için verilen süre ise tam bir saat yirmi dakika olarak açıklandı.
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Sürenin sonunda şefler takımların yaptığı döner çeşitlerini değerlendirdi. Şeflerin oy birliğine göre kırmızı takım , 5-0 skorla ikinci dokunulmazlık oyununu kazandı. Kırmızı takım dokunulmazlık oyununda hiç sayı kaybetmeyip tüm yemekleri kazanarak MasterChef tarihinde bir ilke de imza attı.